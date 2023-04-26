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Amazon Prime'dan büyük zam: Yüzde 400'e yakın zam geliyor

Dünya çapında 100 milyon abonesi bulunan e-ticaret sitesi Amazon Prime üyeliklere zam yapacağını duyurdu. 7 lira 90 kuruşluk üyelik ücretine yüzde 400’e yakın bir zam yapan Amazon Prime, ücretsiz kargo, 24 saat içinde teslimat, ekstra indirim ve film-dizi içeriklerine erişme imkanı sunuyor. Peki zamla beraber Amazon prime ücretleri ne kadar oldu? Zamlar hangi aydan yansıyacak? İşte soruların yanıtları.

09:50 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Amazon Prime ücreti ne kadar oldu?

Amazon Prime ücreti ne kadar oldu?

200 milyar dolara yakın servete sahip Jeff Bezos'a ait alışveriş sitesi Amazon, 7 lira 90 kuruş olan Prime üyeliklere yüzde 400 zam yapacağını duyurdu.

AMAZON PRİME ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? ZAM HANGİ AYDA YANSIYACAK?

2020'den beri aylık 7.90 TL olan paket 25 Nisan itibarıyla kullanıcılara 39 TL'den sunuluyor. Zamlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacak.

Şirketten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

– 2020 yılında Türkiye’de hizmete girmesinden bu yana Prime’ı üyelerimiz için daha da değerli hale getirmek adına yatırımlarımızı sürdürürdük. Hızlı, ücretsiz, sınırsız Prime teslimatına daha fazla ürün seçeneği ekledik, ücretsiz ertesi gün teslimat yapılan il sayısını 17’den 50’ye çıkardık, ‘Çok Al, Az Öde’, randevulu teslimat ve indirimlere erken erişim gibi yepyeni avantajları üyelerimize sunduk.

– Ayrıca Prime Video’da, ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ gibi Amazon Originals içeriklerinin sayısını artırırken, 2022 yılında Türkiye sinemalarının en çok izlenen filmi olan Bergen ve ilk yerli Amazon Originals filmi ‘Rüyanda Görürsün’ de dahil birçok film ve diziyle içeriğimizi zenginleştirdik.”

– 25 Nisan itibarıyla Prime hizmetimizin aylık üyelik fiyatını 39 TL olarak güncelliyoruz. Bu yeni fiyat, yeni üyeler için 25 Nisan’dan, mevcut Prime üyelerimiz için 25 Mayıs’tan sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır. Bu, Türkiye’de Prime’ın hizmete girdiği 2020 yılından bu yana yapılan ilk değişikliktir. Prime ile üyelerimize benzersiz avantajlar sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.




#Amazon Prime
#Jeff Bezos
#e-ticaret
#alışveriş
39 dakika önce
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