Bakara Suresi'nin son iki ayeti olan "Amenerrasulü", iman edenlerin Allah'a ve Peygamberine olan bağlılığının bir ifadesidir. Türkçe okunuşu ve anlamı oldukça derin anlamlar taşıyan bu ayetler, müminlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Düzenli olarak okunan Amenerrasulü, imanı güçlendirir, kalbe huzur verir ve duaların kabulüne vesile olur. Aynı zamanda, şeytanın şerrinden korunmak için de etkili bir zikirdir. İşte Amenerrasulü'nün okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti.
Amenerrasul ayetleri, Bakara Suresi'nin son iki ayeti olarak bilinir ve İslam kültüründe derin bir manevi değere sahiptir. Bu ayetler, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) Miraç gecesinde vahyedilmiştir Bakara Suresi'nin son iki ayetinin faziletleri (Amenerrasulü) hadislerde sıkça vurgulanmıştır.
Amenerrasulü hakkında hadisler
Peygamberimiz (s.a.v) Bakara Suresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasul) bu ayetlerin faziletine dair şu şekilde buyurmuştur: “Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255). Ayrıca, Ebu Umame (r.a.)'den rivayet edilen bir hadiste, Efendimiz (s.a.v) dört şeyin Cennet hazinelerinden indirildiğini belirtmiştir: Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Bakara'nın sonu (Âmenerrasul) ve Kevser Suresi (El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558).
Amenerrasulü Arapça Okunuşu
Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı
Âmenerrasul, Arapça okunuşuyla آمَنَ الرَّسُولُ şeklinde ifade edilir. Türkçe okunuşu ise "Amenarrasul"dur. Bu ayetlerin anlamı, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inancı ifade eder. Okunduğunda kişinin ruhsal huzur bulmasına ve manevi bir koruma hissine kavuşmasına yardımcı olur.
Amenerrasulü Türkçe yazılışı
- Amene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn(e)(c) kullun âmene bi(A)llâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ(s) ġufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr(u) (Bakara-285)
- Lâ yükellifu(A)llâhu nefsen illâ vus’ahâ(c) lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet(k) rabbenâ lâ tu-âḣiżnâ in nesînâ ev aḣta/nâ(c) rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-lleżîne min kablinâ(c) rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(i)(s) va’fu ‘annâ vaġfir lenâ verhamnâ(c) ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn(e)(Bakara-286)
Amenerrasulü Anlamı
- "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."(Bakara-285)
- Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)