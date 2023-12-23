THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes sahasında İspanya ekibi Baskonia'ya 87-80 mağlup oldu. Anadolu Efes'te baş antrenör Erdem Can, hücumda yapılan hataların mağlubiyete sebep olduğunu dile getirdi. Anadolu Efes - Baskonia maç özeti haberimizde.
ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇ ÖZETİ
ERDEM CAN: ‘SON ÇEYREKTEKİ HÜCUM HATALARI SAVUNMAYI ETKİLEDİ’
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Can, ilk 3 periyotluk bölümde oyun planına sadık kaldıklarını belirtti.
Son çeyrekte hücumda yapılan hataların savunmayı etkilediğini vurgulayan Can, şunları söyledi:
"Çok önemli ribaundları alamadık. Üçlük yüzdesini çok konuşmaya gerek yok, uzun süredir yapamadığımız bir şey. Hücumda daha sabırlı, panik yapmadan oynamamız gerekiyordu. Yoğun fikstürün oluşturduğu bir yorgunluk da var. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Şimdi Fenerbahçe Beko maçına odaklanmamız gerekiyor."
Dusko Ivanovic: "Ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık"
Baskonia Başantrenörü Dusko Ivanovic, önemli bir maça çıktıklarını belirterek "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Anadolu Efes'in iyi ve odaklı bir defansı vardı. Son 2 maça göre daha opsiyonlu, ofansif fırsatlar bularak bunları kullandık." açıklamasını yaptı.