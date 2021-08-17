Özgün Anadolu Üniversitesi hibrit eğitimi nasıl uygulayacak? Hibrit eğitim ne demek?
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Anadolu Üniversitesi hibrit eğitimi nasıl uygulayacak? Hibrit eğitim ne demek?

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak planladığını duyurdu. Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim kararının ardından hibrit eğitim modelinin ne olduğu, nasıl uygulanacağı merak kazandı. Peki, Anadolu Üniversitesi hibrit eğitimi nasıl uygulayacak? Hibrit eğitim ne demek? Anadolu Üniversitesi online mı, yüz yüze mi eğitim verecek? İşte yanıtı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi hibrit eğitimi nasıl uygulayacak? Hibrit eğitim ne demek?
anadolu üniversitesi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin 4 Ekim Pazartesi günü harmanlanmış (hibrit) eğitim şeklinde yapılacağı bildirildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2021-2022 eğitim öğretim güz dönemi derslerinin 4 Ekim Pazartesi günü harmanlanmış (hibrit) eğitim şeklinde yapılacağı bildirildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığının yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" (yüz yüze ve çevrim içi karması) şeklinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Söz konusu planlamada bazı derslerin tamamen çevrim içi, bazılarının tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verileceği belirtilen açıklamada, hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların internet sitelerinden duyurulacağı ifade edildi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir

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