Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Beşiktaş'ın transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi. Peki, Anderson Talisca hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

ANDERSON TALİSCA HANGI TAKIMA TRANSFER OLACAK?

ANDERSON TALİSCA HANGI TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi. Dembele'nin vedası sonrası hücum hattına bir takviye yapmayı amaçlayan İspanyol devinde Talisca ismi ön plana çıktı.