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Anderson Talisca hangi takıma transfer olacak?

Suudi Arabistan’da Al Nassr forması giyen Anderson Talisca için her geçen gün rekabet artıyor. Adı sürekli Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile anılan Brezilyalı golcü Talisca’nın son olarak Barcelona’ya önerildiği iddia edildi. Siyah-beyazlı taraftarın günlerdir alınması için kampanya başlattığı eski golcü yıldız için yönetim Al Nassr ile görüşmelere başlamıştı. Peki, Anderson Talisca transferinde son durum ne? Talisca hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

10:29 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Anderson Talisca hangi takıma transfer olacak?

Anderson Talisca hangi takıma transfer olacak?

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması gündeme geldi. Beşiktaş'ın transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi. Peki, Anderson Talisca hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

ANDERSON TALİSCA HANGI TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Anderson Talisca ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Al-Nassr'dan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya önerildiği iddia edildi. Dembele'nin vedası sonrası hücum hattına bir takviye yapmayı amaçlayan İspanyol devinde Talisca ismi ön plana çıktı.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Al-Nassr'ın oyuncusunu Barcelona'ya teklif ettiği belirtildi.

Al-Nassr'ın bu yaz transfer yapmaya devam edeceği için Talisca'yı gözden çıkardığı kaydedildi.

Söz konusu haberde; Bernardo Silva ve Neymar için girişimlerde bulunan ancak sonuç alamayan Barcelona'nın Joao Felix transferinde görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



#Anderson Talisca
#Al Nassr
#Suudi Arabistan
#Beşiktaş
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