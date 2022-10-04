Özgün Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak?
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Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak?

Uzun zamandır beklenen Andriod 13 güncellemesinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Samsung'un birkaç model için yayınladığı beta sürümünde, birçok yeni özellik bulunuyor. Bu özellikleri ve güncellemeyi hangi telefonların alamayacağı merak konusu oldu. Samsung 19 Ekim’den itibaren Galaxy S22 modelleri için yeni sürümün kararlı yapısını kullanıma sunacak. Peki Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak? Android 13’de hangi özellikler olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak?
Android 13

Google 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde düzenlediği I/O 2022 etkinliğinde akıllı telefonlar, tabletler otomobiller ve saatler için geliştirdiği işletim sistemi sürümlerini tanıttı. Önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcı karşısına çıkmaya başlayacak Android 13 güncellemesini hangi Samsung modellerinin alamayacağını haberimizde bulabilirsiniz.

ANDROİD 13 GÜNCELLEMESİNİ HANGİ SAMSUN MODELLERİ ALAMAYACAK?

> Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)

> Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)

> Samsung Galaxy Fold

> Samsung Galaxy A90 5G

> Samsung Galaxy A41

> Samsung Galaxy A31

> Samsung Galaxy A21s

> Samsung Galaxy A21

> Samsung Galaxy Galaxy M51

> Samsung Galaxy M31 Prime Edition

> Samsung Galaxy M31s

> Samsung Galaxy M21s

> Samsung Galaxy M21

> Samsung Galaxy M02s

> Samsung Galaxy M02

> Samsung Galaxy A12

> Samsung Galaxy A11

> Samsung Galaxy A02s

> Samsung Galaxy A02

> Samsung Galaxy A01

> Samsung Galaxy F41

> Samsung Galaxy F02s

ANDROİD 13 ÖZELLİKLERİ NELER?

> Android 13 Material You dizaynıyla geliyor.

> Yenilenen medya kontrolü ve kilit ekranında müzik arayüzü Google Wallet (Cüzdan) uygulaması tanıtıldı.

> Uygulama özelinde dil seçeneği belirleme geldi.

> Kullanıcılar simge teması ve rengini değiştirebiliyor.

> Akıllı saat ile Acil SOS gönderilebilecek.

> Kilit Ekranı’nda saat arayüzleri arasında geçiş sağlanabiliyor.

> Yeni Güvenlik ve Gizlilik özellikleri

> Uçtan uca şifreli RCS mesajlaşma özelliği (Google Mesajlar)

> Cihazlar arası medya paylaşma özelliği getirildi.

> Uygulamalar arası medya taşıyan Fotoğraf Seçici özelliği geldi.

> İşletim sistemine Fast Pair (Hızlı eşleşme) dahil edildi.

> Uyku Vakti modu ile sistem duvar kağıdını otomatik olarak karartacak.

> Çince ve Japonca gibi diller için metin dönüştürme API’si getirildi.

> Makine öğrenimi ve yapay zeka özellikleri geliştirildi.

> Arayüz üreticileri için daha iyi entegrasyon sağlandı.

> Bildirim izinleri güncellendi.

> Mevcut Android 12 özellikleri iyileştirildi.

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