Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak? Uzun zamandır beklenen Andriod 13 güncellemesinin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Samsung'un birkaç model için yayınladığı beta sürümünde, birçok yeni özellik bulunuyor. Bu özellikleri ve güncellemeyi hangi telefonların alamayacağı merak konusu oldu. Samsung 19 Ekim’den itibaren Galaxy S22 modelleri için yeni sürümün kararlı yapısını kullanıma sunacak. Peki Android 13 güncellemesini hangi Samsung modelleri alamayacak? Android 13’de hangi özellikler olacak? İşte detaylar.

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