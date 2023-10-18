Dua, insanın Allah'a olan bağlılığını, sevgisini ve O'ndan yardım dilediğini ifade eden bir ibadettir. Dua, insanın Allah'a olan yakınlığını artıran, onu Allah'a daha da bağlayan bir yoldur.

Hemen kabul olan dualar

Hemen kabul olan duaların bazıları şunlardır:

La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minezzalimin duası : Hz. Yunus'un balığın karnındayken ettiği duadır. Bu dua, sıkıntılı ve zor zamanlarda okunması tavsiye edilen bir duadır.

Estağfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüve el-hayyul kayyum ve etübü ileyh duası : Büyük Allah'tan mağfiret dileyen duadır. Bu dua, her gün sabah ve akşam 100 defa okunması tavsiye edilmektedir.

Allahümme inni es'elüke bi-enneke entel-lahü la ilahe illa ente el-hayyul kayyumüllezi la te'huzühü sinetün vela nevm duası : Allah'ın isimleri ile yapılan duadır. Bu dua, her gün 100 defa okunması tavsiye edilmektedir.

Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kına azâbennâr duası : Dünya ve ahiret için güzel şeyler dileyen duadır. Bu dua, her namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Rabbenâ atina min ledünke rahmeten ve heyyi lenâ min emrinâ raşedâ duası : Allah'tan rahmet ve hidayet dileyen duadır. Bu dua, her namazdan sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Duaların kabul olduğu vakitler

Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. Ancak, duanın kabul olma ihtimalinin daha yüksek olduğu bazı zamanlar ve yerler vardır. Bu zamanlardan bazıları şunlardır:

Namazlarda yapılan dualar : Namazlarda yapılan dualar, Allah'a en yakın olunan zamanlarda yapılır. Bu nedenle, namazlarda yapılan dualar daha çabuk kabul olma ihtimali taşır.

Seher vakti yapılan dualar : Seher vakti, Allah'ın rahmetinin bollaştığı bir vakittir. Bu nedenle, seher vakti yapılan dualar daha çabuk kabul olma ihtimali taşır.

Kurban Bayramı'nın birinci günü yapılan dualar : Kurban Bayramı'nın birinci günü, Allah'ın rahmetinin bollaştığı bir gündür. Bu nedenle, Kurban Bayramı'nın birinci günü yapılan dualar daha çabuk kabul olma ihtimali taşır.

Mağfiret edilen zamanlar : Allah, bazı zamanlarda kullarını affedeceğini vaat etmiştir. Bu zamanlarda yapılan dualar, daha çabuk kabul olma ihtimali taşır.

Anında kabul olacak olan duanın şartları nedir?

Hemen kabul olan duaların kabul olmasının bazı şartları vardır:

Dua, samimi bir kalp ile Allah'a yapılır.

Dua, Allah'ın isimleri ve sıfatları ile yapılır.

Dua, peygamberlerin yaptığı dualara benzer şekilde yapılır.

Dua, Kur'an-ı Kerim'de geçen dualara benzer şekilde yapılır.

Dua, Allah'tan salih ameller işleyeceğine dair söz verilir.

Bu şartların yerine getirilmesi, duaların daha çabuk kabul olmasını sağlar. Ancak, unutmamak gerekir ki, duaların kabulü Allah'ın takdirindedir.







