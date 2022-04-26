Anka İnsansız Hava Aracı: ANKA İHA teknik özellikleri neler?

Türk insansız hava araçlarına büyük ilgi gösteren Ukrayna, Bayraktar TB2’nin ardından bir İHA’yı daha Ukrayna’da üretmek üzere anlaşma sağladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Anka İHA, Ukrayna’da üretilecek.

Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy'nin Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Aleksey Arestoviç, Ukrayna Devlet Kanalı 1+1'e yaptığı açıklamada, “İki ülke ortak olarak Anka İHA-SİHA ve yeni nesil jet İHA'ları üreteceğiz. Yıl sonuna kadar havalarda olacak” dedi.

ANKA İHA TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Genel özellikler

Mürettebat: yok

Gövde uzunluğu: 8 m

Kanat açıklığı: 17 m

Kanat alanı: 13.6 m²

Kanat Açıklık Oranı - : 22

Kanat Ok Açısı (çeyrek veter): 0

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.500 kg

Yakıt ağırlığı: 250 kg

Yararlı Yük Ağırlığı: 200 kg

REKLAM

Motor: 1× Thielert Centurion 2.0 dört-silindirli, turbo dizel, 155 hp (114 kW)[9] , PD170 DİZEL MOTOR

Performans

Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)

Olağan Seyir Hızı: > 75 knot

Servis irtifası: 30,000 ft

Havada Kalış Süresi: 24 - 32 saat

Harekât yarıçapı: 200 km (124 mi)[11]-Uydu kontrolü ile sınırsız(Anka-S)

Çevre şartları: 15kts yan rüzgar, 20 kts baş rüzgarı, sıcaklık, nem, yağmur ve buzlanma sınırları, MIL-HDBK-310 ile tanımlanmıştır.

Aviyonikler

Radar: Aselsan Sar

REKLAM

AselFlir 300 infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-A ve Anka-B:Geliştirme versiyonları)

Yeni nesil Aselsan CATS infrared görüntüleme ve lazer işaretleme (ANKA-S: Üretim versiyonu)

SATCOM uydudan yönetim sistemi (ANKA-S)

Silah sistemleri (Anka-S)

Roketsan UMTAS

Roketsan CİRİT

Roketsan MAM-L

ANKA İHA YÜK KAPASİTESİ ARTTIRILDI

Şu ana kadar TUSAŞ tarafından 200 kilogram olarak lanse edilen ANKA İHA’nın faydalı yük kapasitesi, SavunmaSanayiST tarafından edinilen bilgiye göre resmen 250 kilogram olarak güncellendi.

*3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan yeni bir güncelleme ile ANKA’nın faydalı yük kapasitesi, 350+ kilogram olarak revize edilmiştir. Yine ANKA’nın 24 saat olan havada kalış süresi de 30 saat olarak revize edilmiştir.

REKLAM

ANKA İHA, 250 kilogram faydalı yük ile 30.000ft irtifa 24+ saat boyunca havada kalabiliyor. Azami dört adede kadar Roketsan MAM-L mühimmatı ile teçhiz edilen ANKA İHA, uydudan haberleşme yeteneğine de sahip. ANKA’nın faydalı yük kapasitesindeki 50 kilogramlık artış, ‘teorik’ olarak iki adet daha MAM-L mühimmatına eşdeğer nitelikte. Ayrıca, Türk SİHA’ları için halihazırda dörtlü bir MAM-L salanı geliştiriliyor. AKSUNGUR SİHA’da kesin olarak kullanıma alınacak bu salan ünitesi, teknik açıdan mümkün olması durumunda ANKA SİHA tarafından da kullanılabilecek. Böylelikle halihazırda dört adet MAM-L mühimmatı taşıyabilen ANKA SİHA’nın, sekiz adet MAM-L taşıyabileceği tahmin edilmekte.