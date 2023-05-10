Ankara Bala seçim sonuçları 2023 sonuçları, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesinde İç Anadolu bölgesinde yer alan şehirde araştırmalar başladı. 2023 seçim sonuçlarına göre Ankara Bala seçim sonuçları belli olacak. İşte, 2023 Ankara Bala Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu…

Ankara Bala Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Bala ilçesinin seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında yaşadığınız ilin ya da ilçenin seçim oy oranlarını anlık ve canlı olarak aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Tüm sonuçları anbean yenisafak.com seçim sayfasında yer alacak.





Oy Nasıl Kullanılır?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Ankara Bala Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en batısında yer alan Bala ilçesi, başkentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan birçok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Bala ilçesi, Orta Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Ankara ilinin 20 ilçesinden biridir. Bala, Başkent Ankara'nın batısında, Konya ilinin güneybatısında bulunmaktadır. İlçenin güneyinde yer alan Beypazarı ilçesi, doğusunda Güdül ilçesi, batısında Konya'nın Yunak ilçesi ve kuzeyinde de Nallıhan ilçesi bulunmaktadır.

Bala ilçesi, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile turizm açısından oldukça zengindir. İlçede bulunan Hititler Dönemi'ne ait Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, Bala Kalesi, Asar Kalesi, Bıçkıdere Kalesi, Gavur Kalesi, Aşağı Kışla Kalesi, Yukarı Kışla Kalesi, Alaylar Kalesi ve Yeşilöz Kalesi gibi birçok tarihi yapı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Bala ilçesi, 2021 yılı nüfus verilerine göre 15.765 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin genel nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 10 kişidir. Bala ilçesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok yerleşim yerine ev sahipliği yapmaktadır. Başta buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye ve tütün olmak üzere birçok tarım ürünü ilçede yetiştirilmektedir. Ayrıca, hayvancılık da ilçede oldukça yaygındır. Özellikle koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bala ilçesi, doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. İlçenin kuzeyinde yer alan Kızılcahamam Kaplıcaları, sağlık turizmi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, ilçenin dağlık bölgelerinde yer alan Kayaş Yaylası, Kocataş Yaylası ve Sultan Sazlığı Tabiat Parkı, doğaseverlerin ziyaret ettiği yerler arasındadır.







