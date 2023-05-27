Ankara Bala seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Bala cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Bala seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Bala seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Bala Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.





Ankara Bala Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en batısında yer alan Bala ilçesi, başkentin tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan birçok yapıya ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. Bala ilçesi, Orta Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Ankara ilinin 20 ilçesinden biridir. Bala, Başkent Ankara'nın batısında, Konya ilinin güneybatısında bulunmaktadır. İlçenin güneyinde yer alan Beypazarı ilçesi, doğusunda Güdül ilçesi, batısında Konya'nın Yunak ilçesi ve kuzeyinde de Nallıhan ilçesi bulunmaktadır.

Bala ilçesi, tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleri ile turizm açısından oldukça zengindir. İlçede bulunan Hititler Dönemi'ne ait Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, Bala Kalesi, Asar Kalesi, Bıçkıdere Kalesi, Gavur Kalesi, Aşağı Kışla Kalesi, Yukarı Kışla Kalesi, Alaylar Kalesi ve Yeşilöz Kalesi gibi birçok tarihi yapı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Bala ilçesi, 2021 yılı nüfus verilerine göre 15.765 kişilik bir nüfusa sahiptir. İlçenin genel nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 10 kişidir. Bala ilçesi, tarım ve hayvancılıkla uğraşan birçok yerleşim yerine ev sahipliği yapmaktadır. Başta buğday, arpa, mısır, nohut, fasulye ve tütün olmak üzere birçok tarım ürünü ilçede yetiştirilmektedir. Ayrıca, hayvancılık da ilçede oldukça yaygındır. Özellikle koyun, keçi ve sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bala ilçesi, doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. İlçenin kuzeyinde yer alan Kızılcahamam Kaplıcaları, sağlık turizmi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, ilçenin dağlık bölgelerinde yer alan Kayaş Yaylası, Kocataş Yaylası ve Sultan Sazlığı Tabiat Parkı, doğaseverlerin ziyaret ettiği yerler arasındadır.



