14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi Ankara seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, adayların ve ittifakların oy oranları belli oluyor. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı kaç? Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın oy oranları kaç? Ankara'da seçimde kim önde, seçimi kazanan belli oldu mu? 2023 Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Ata İttifakı'nın oy oranlarında son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 Yeni Şafak seçim sayfasında yer alıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında 14 mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları sayfamızda anlık olarak takip edebilirsiniz.

2023 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları

14 Mayıs Ankara genel seçim sonuçları 2023 bu kentte oturan vatandaşların gündeminde. Ankara 2023 milletvekili seçim sonuçları bunun yanında Ankara ittifak seçim sonuçları 2023 ile partilerin oy oralarına da yine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ankara ilçe sonuçları oy oranları son durum

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu.

Ankara ilçe seçim sonuçları 2023 bu ilde oturanların gündeminde. İlçe ilçe 14 Mayıs 2023 seçim sonuçlarını aşağıdaki linklere tıklayarak anlık verilere ulaşabilirsiniz.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Yıldırım Tuğrul Türkeş

Jülide Sarıeroğlu

Murat Alparslan

Zehranur Aydemir

Mustafa Hasgül

Ebru Kurban Yaldız

Muhammed Abdullah Özer

Osman Karaaslan

Hasan Erçelebi

Eyüp Gökhan Özekin

Edibe Sinem Ersoy

İlhami Teke

Muhammet Tarık Kuyrukcu

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

VEDAT BİLGİN

LÜTFİYE SELVA ÇAM

ORHAN YEGİN

ZEYNEP YILDIZ

OSMAN GÖKÇEK

KURTCAN ÇELEBİ

ABDULVAHAP ŞAHİN

CİHAN ANKARA

EJDER ONURSAL

SERVET TÜRKAYIK

BURCU GÖKALP

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FUAT OKTAY

LEYLA ŞAHİN USTA

ÖMER İLERİ

ASUMAN ERDOĞAN

AHMET FETHAN BAYKOÇ

REMZİ ALBASAN

HALİSE ÇİFTCİ

AHMET ÇOTUK

AHMET GÜL

ERTUNÇ GÜNGÖR

HALİL HOTAMAN

CANSIN YILMAZ YAŞAR

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

GAMZE TAŞÇIER

DENİZ DEMİR

OKAN KONURALP

SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)

ALİYE TİMİSİ ERSEVER

MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)

DENİZ ÇAKIR

KEMAL AKKURT

AYSUN PALALI KÖKTAŞ

ELİF TOPKAYA SEVİNÇ

HÜSEYİN CAN GÜNER

AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK

ARMAĞAN ERDOĞAN

CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT EMİR

SEMRA DİNÇER

İREM YAMAN

ORKUN KANBER

ALİRIZA ERBAY

ERDAL KİZİROĞLU

ÖZKAN OKTAN

FUNDA CENGİZ

EROL TOSUN

NURSEL ÖCAL

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

KEVSER OFLUOĞLU

YETKİN ÖZTÜRK

MİNE BAŞ

BURÇİN ÇİÇEK

METEHAN ERDEM

OSMAN TOPAL

ONUR HONDOROĞLU

ECE ÖZEN AKAN

AHMET ALTIPARMAK

AHMET ERENOĞLU

MUHAMMET ECEL

İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ADNAN BEKER

SEDAT AKSAKALLI

UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ

FATMA ÖZKAN

MUHARREM BEŞİR

RAMAZAN DEĞERLİ

ERDOĞAN YILDIRIM

FATMA GÜLÜMSER BİROL

NADİR ÇETİNKAYA

ÖZCAN DAĞGEÇ

ELMAS YAĞMUR

İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL ARSLAN

KÜRŞAD ZORLU

FATİH KOCA

SEVİN ÇAĞLAYAN

TAMER KAYAALP

SERDAR SARGIN

MEHMET ARSLAN

KADRİYE ÜNLER

BERNA ŞAHİN

SEVGİ YALAV

MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK

MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEVLÜT KARAKAYA

ÖNDER KAHVECİ

EYYÜP YILDIZ

İBRAHİM ÇİFTÇİ

OĞUZ YILMAZ

LEVENT ÇAĞLANCI

ŞENİZ SEZGİN

YİĞİT YILMAZ

SULTAN POLAT

FUNDA GÜLERER

MURAT KARAKURT

AHMET KARAGÖZ

ADNAN YİRİK

MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SADİR DURMAZ

ÖZGÜR BAYRAKTAR

NEVİN TAŞLIÇAY

AHMET SELİM YURDAKUL

CENGİZ ŞAHİN

TARKAN TOPER

EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

İLKAY UYAR KABA

ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

YUSUF TANIK

LEVENT UĞURLU

MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YAŞAR YILDIRIM

ERKAN HABERAL

SEÇKİN ODABAŞI

FATİH ÇETİNKAYA

ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

HAYRİYE AYDIN

ERDİNÇ ÖLMEZ

YAŞAR YUKARIKIR

BAHRİ BATUHAN KURBAN

HÜSEYİN YILMAZ

UĞUR SADIK

ÖZNUR ÖZEN

2018 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları

Ankara milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Ankara oy oranı % 53,5 olurken, AK Parti 20, MHP 5 milletvekili çıkardı. Ankara’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,7’siniü aldı ve CHP 10, İYİ Parti 5 milletvekili çıkardı. HDP ise 1 milletvekili çıkardı.

2018 Ankara'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 40,4

CHP % 26,1

MHP % 13,1

İYİ Parti % 12,1

HDP % 6,4

Ankara hakkında bilgiler

Ankara, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve aynı zamanda Türkiye'nin başkentidir. Coğrafi olarak Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yaklaşık 25.600 km²'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 2021 yılı itibarıyla 5,6 milyondur.

Ankara, tarihi ve kültürel açıdan da oldukça zengin bir şehirdir. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehirde yer alan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılmış büyük bir anıt-mezardır ve Türkiye'nin en önemli simgelerinden biridir.

Ankara, Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da önemli bir merkezdir. Başkent, ülkenin siyasi, idari ve ekonomik yönetiminde büyük bir rol oynamaktadır. Üniversiteler, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve tiyatrolar gibi pek çok kültürel ve eğitim kurumu da şehirde bulunmaktadır.

Ankara'nın ilçeleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Pursaklar ve Kahramankazan gibi ilçeler yer almaktadır. Ankara, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve pek çok alanda ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.







