2023 Ankara cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2023 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
2023 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları
Ankara ilçe sonuçları oy oranları son durum
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Kullanılmamış oylar ne olur?
Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Yıldırım Tuğrul Türkeş
Jülide Sarıeroğlu
Murat Alparslan
Zehranur Aydemir
Mustafa Hasgül
Ebru Kurban Yaldız
Muhammed Abdullah Özer
Osman Karaaslan
Hasan Erçelebi
Eyüp Gökhan Özekin
Edibe Sinem Ersoy
İlhami Teke
Muhammet Tarık Kuyrukcu
AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
ABDULVAHAP ŞAHİN
CİHAN ANKARA
EJDER ONURSAL
SERVET TÜRKAYIK
BURCU GÖKALP
AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
REMZİ ALBASAN
HALİSE ÇİFTCİ
AHMET ÇOTUK
AHMET GÜL
ERTUNÇ GÜNGÖR
HALİL HOTAMAN
CANSIN YILMAZ YAŞAR
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
GAMZE TAŞÇIER
DENİZ DEMİR
OKAN KONURALP
SADULLAH ERGİN (DEVA PARTİSİ)
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
MUSTAFA NEDİM YAMALI (GELECEK PARTİSİ)
DENİZ ÇAKIR
KEMAL AKKURT
AYSUN PALALI KÖKTAŞ
ELİF TOPKAYA SEVİNÇ
HÜSEYİN CAN GÜNER
AYCAN GÜNDAY KOÇTÜRK
ARMAĞAN ERDOĞAN
CHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MURAT EMİR
SEMRA DİNÇER
İREM YAMAN
ORKUN KANBER
ALİRIZA ERBAY
ERDAL KİZİROĞLU
ÖZKAN OKTAN
FUNDA CENGİZ
EROL TOSUN
NURSEL ÖCAL
CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
AHMET ERSEN ÖZSOY
MEHMET AKYÜREK
MEHTAP YÜCEL
MEMET YULA
ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR BANKACI
ÖMER YILMAZ
ELMAS KÜBRA KARACA
HASAN CEM YILMAZ
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
İYİ PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ADNAN BEKER
SEDAT AKSAKALLI
UĞURHAN FERUDUN BERAT TİRYAKİ
FATMA ÖZKAN
MUHARREM BEŞİR
RAMAZAN DEĞERLİ
ERDOĞAN YILDIRIM
FATMA GÜLÜMSER BİROL
NADİR ÇETİNKAYA
ÖZCAN DAĞGEÇ
ELMAS YAĞMUR
İYİ PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU
FATİH KOCA
SEVİN ÇAĞLAYAN
TAMER KAYAALP
SERDAR SARGIN
MEHMET ARSLAN
KADRİYE ÜNLER
BERNA ŞAHİN
SEVGİ YALAV
MUSTAFA TOLGA ÖZTÜRK
MEHTAP DEMİRHAN ÖZDEMİR
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MEVLÜT KARAKAYA
ÖNDER KAHVECİ
EYYÜP YILDIZ
İBRAHİM ÇİFTÇİ
OĞUZ YILMAZ
LEVENT ÇAĞLANCI
ŞENİZ SEZGİN
YİĞİT YILMAZ
SULTAN POLAT
FUNDA GÜLERER
MURAT KARAKURT
AHMET KARAGÖZ
ADNAN YİRİK
MHP ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SADİR DURMAZ
ÖZGÜR BAYRAKTAR
NEVİN TAŞLIÇAY
AHMET SELİM YURDAKUL
CENGİZ ŞAHİN
TARKAN TOPER
EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
İLKAY UYAR KABA
ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
YUSUF TANIK
LEVENT UĞURLU
MHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YAŞAR YILDIRIM
ERKAN HABERAL
SEÇKİN ODABAŞI
FATİH ÇETİNKAYA
ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
HAYRİYE AYDIN
ERDİNÇ ÖLMEZ
YAŞAR YUKARIKIR
BAHRİ BATUHAN KURBAN
HÜSEYİN YILMAZ
UĞUR SADIK
ÖZNUR ÖZEN
2018 Ankara Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Ankara cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 51.5’ini alırken, Muharrem İnce Ankara Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 9’unu, Selahattin Demirtaş oyların yüze 2,1, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.
2018 Ankara milletvekili genel seçim sonuçları
Ankara milletvekili seçim sonuçları: Cumhur İttifakı Ankara oy oranı % 53,5 olurken, AK Parti 20, MHP 5 milletvekili çıkardı. Ankara’da Millet İttifakı ise oyların yüzde 39,7’siniü aldı ve CHP 10, İYİ Parti 5 milletvekili çıkardı. HDP ise 1 milletvekili çıkardı.
2018 Ankara'da hangi parti ne kadar oy aldı?
AK Parti % 40,4
CHP % 26,1
MHP % 13,1
İYİ Parti % 12,1
HDP % 6,4
Ankara hakkında bilgiler
Ankara, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve aynı zamanda Türkiye'nin başkentidir. Coğrafi olarak Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yaklaşık 25.600 km²'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 2021 yılı itibarıyla 5,6 milyondur.
Ankara, tarihi ve kültürel açıdan da oldukça zengin bir şehirdir. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehirde yer alan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılmış büyük bir anıt-mezardır ve Türkiye'nin en önemli simgelerinden biridir.
Ankara, Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da önemli bir merkezdir. Başkent, ülkenin siyasi, idari ve ekonomik yönetiminde büyük bir rol oynamaktadır. Üniversiteler, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve tiyatrolar gibi pek çok kültürel ve eğitim kurumu da şehirde bulunmaktadır.
Ankara'nın ilçeleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Pursaklar ve Kahramankazan gibi ilçeler yer almaktadır. Ankara, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve pek çok alanda ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.