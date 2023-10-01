Ankara’daki patlama neden oldu, ölü ve yaralı var mı?
ANKARA’DAKİ PATLAMA NEDEN OLDU, ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
İçişleri Bakanlığının Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanlığı binası yakınlarında duyulan patlama sesinin ve silah seslerinin ardından emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. TBMM Çankaya kapısına da yakın bir noktada duyulan patlama sesi nedeniyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama Bakan Ali Yerlikaya’dan geldi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından; ‘’Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum.’’ ifadelerini kullandı.