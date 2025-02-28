Ramazan ayının getirdiği maneviyatla huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek günlerde, oruç tutan Ankara halkı, iftar ve sahur saatleri için araştırma yapıyor. Müslüman ve âkil-bâliğ kişilere farz kılınan oruç ibadeti, aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini de vurgular. İslam'ın 5 temel şartı arasında yer alan bu ibadeti idrak etmek isteyen Müslümanlar için Ankara imsakiye bilgileri, iftar, sahur ve ezan saatlerini derledik.