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Ankara iftar ve sahur vakti saat kaçta? 1 Mart Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara iftar ve sahur vakti saat kaçta? 1 Mart Ankara Ramazan imsakiyesi

14:0928/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ankara imsakiye
Ankara imsakiye

Ankara imsakiye 2025, sahur vakti ve iftar saati detayları ile Diyanet tarafından yayınlandı. Ayların en hayırlısı ve bereketlisi Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Ankara ilk sahur ve iftar vakti 2025 Ramazan ayının gelmesi sebebiyle merak ediliyor. Milyonlarca Müslüman 29 gün boyunca ''iftara ne kadar kaldı'' ve ''sahur saat kaçta'' gibi soruların yanıtına 2025 Ramazan imsakiyesinden ulaşabilecek. Peki, Ankara iftar vakti saat kaçta? İşte, Ankara İmsakiye ile iftar ve sahur saatleri...

Ramazan ayının getirdiği maneviyatla huzurun doruklara ulaştığı bu mübarek günlerde, oruç tutan Ankara halkı, iftar ve sahur saatleri için araştırma yapıyor. Müslüman ve âkil-bâliğ kişilere farz kılınan oruç ibadeti, aynı zamanda birlik ve beraberliğin önemini de vurgular. İslam'ın 5 temel şartı arasında yer alan bu ibadeti idrak etmek isteyen Müslümanlar için Ankara imsakiye bilgileri, iftar, sahur ve ezan saatlerini derledik.

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ankara sahur vakti saat kaçta? Diyanet 1 Mart 2025 Ankara Ramazan imsak vakti saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız?

Bugün 1 Mart 2025, Ankara sahur vakti saati 05:52 vaktinde okunacak.

ANKARA'DA İLK İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ankara’da 2025 yılı Ramazan’ın 1. günü olan 1 Mart Cumartesi günü akşam ezanı saat 18:34’de okunacak ve iftar yapılacak.

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”



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