Ankara Keçiören'de patlamada ölen yaralanan var mı?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. Peki, Ankara'da yaşanan patlamada ölen var mı? Patlama yaşanan binada yaralanan oldu mu?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişinin yaralandığı aktarılırken ekiplerin arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olay, saat 22.26 sıralarında Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi. Binada doğalgaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 2 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

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ANKARA KEÇİÖREN'DEKİ PATLAMADA ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çok sayıda apartman sakini oluşan göçükten kurtarıldı. Keçiören'de patlamanın ardından binanın bir kısmı çöktü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yaptığı ilk açıklamaya göre 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İşte Turguk Altınok'un konuya ilişkin son dakika açıklaması:

"Ana cadde üzerinde 9 daireye sahip bir bina. Binanın 4 dairesi dolu. İşyerlerinde kimse yok. Deprem gibi bir etki meydana gelmiş. Ulaşılan sakinlerden 2'si çocuk 6 kişi yaralı. Hastaneye hızlı bir şekilde sevk edildiler. Tüp patlaması deniyor ancak tüp patlaması bu kadar tahribat yapamaz. Muhtemelen doğalgaz patlaması gibi gözüküyor. Binanın arka 3 katı çökmüş durumda. 60 yıllık bir bina. Hızla bu binaları kentsel dönüşümlere almalıyız. İtfaiye şuanda arama tarama yapıyor. İçeride yaşayan vatandaşların hepsinin kurtarıldığı düşünülüyor. Binaya dışarıdan başka birileri gelmediyse başka bir yaralı vatandaş olmadığı düşünülüyor. İlerleyen saatlerde daha net bir bilgi paylaşabiliriz" açıklamasında bulundu. Altınok patlamaya ilişkin bir terör şüphesinin bulunmadığı bilgisini de verdi.

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ANKARA VALİSİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlama ve ardından göçük meydana gelen binada inceleme yaptı. Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek, "Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmeni aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak" dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA 1 ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada ağır yaralanan iki çocuktan birinin hayatını kaybettiğini, diğer çocuğun durumunun ise ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.