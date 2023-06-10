Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE roket ve patlayıcı madde fabrikasında patlama meydana geldi. Üretimhane kısmında meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu ve enkaz altında kalanların olduğu öğrenilirken MSB işçinin şehit olduğunu duyurdu. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada şehit olan işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Olayın aydınlatılması ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

MKE fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı

lmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin şehit olduğu patlamaya ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Haziran 2023 günü saat 08.50 sıralarında Elmadağ ilçemizde faaliyet gösteren MKE Barutsan Fabrikası içerisinde meydana gelen patlama ve 5 işçinin ölmesine ilişkin olayla ilgili olarak Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup bizzat olay yerinde inceleme ve tespitlere başlamışlardır. Olayın adli boyutu tüm yönleriyle araştırılmakla soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

5 KİŞİ ENKAZ ALTINDA

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Ali Haluk Koşar, 5 kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

Fabrika, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösteriyor. Fabrikada ayrıca roket yakıtı ve barutların patlatma, ısı ve dinamik atış testleri yapılıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 5 ŞEHİT