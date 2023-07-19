TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edeceği belirtildi. Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için hatta 11 Ağustos'tan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni sefere konulan tren Ankara 'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas hattında işletilen hızlı trenlerde yeni seferlerle cuma, cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023'te hizmete verilen Ankara ile Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti."

Ankara - Sivas yüksek hızlı tren hattı kaç kilometre?

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Treni ya da kısaca Ankara - Sivas YHT, 405 kilometre (252 mi) uzunluğundaki Ankara - Sivas güzergâhında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Yüksek Hızlı Tren'dir.

250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - Sivas yüksek hızlı demiryolu üzerinde hizmet veren YHT hattı, 26 Nisan 2023'te hizmete girmiştir.

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren İstasyonlar

Ankara - Sivas YHT hattının 10 istasyonu bulunmaktadır. Bunlar (Ankara kalkışlı olarak) sırasıyla Ankara YHT Garı, Kayaş, Elmadağ YHT Garı, Kırıkkale YHT Garı, Yerköy YHT Garı, Yozgat YHT Garı, Sorgun YHT Garı, Akdağmadeni YHT Garı, Yıldızeli YHT Garı ve Sivas Garı'dır.

YHT tren setleri

YHT hattında 250 kilometre/saat (160 mph) azami hız yapabilen CAF tarafından üretilen 6 vagonlu HT 65000 yüksek hızlı tren setleri veya 300 kilometre/saat (190 mph) azami hız yapabilen Siemens AG tarafından üretilen Siemens Velaro marka 8 vagonlu HT 80000 yüksek hızlı tren setleri kullanılmaktadır.

Ankara - Sivas Sefer tarifesi

Her gün karşılıklı olarak Ankara YHT Garı - Sivas Garı arasında 3 sefer yapılmaktadır.

Türkiye'de yüksek hızlı (YHT) demiryolu

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu, 2003'te TCDD tarafından Ankara - İstanbul arasındaki illeri kapsayan 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatına başlanmıştır. Etütler yapıldıktan sonra ilk somut adım 2004'te atılmış ve yüksek hızlı demiryolu için yer açma işlerine başlanmıştır. 23 Nisan 2007'de hattın ilk etabı olan 245 kilometre (152 mi) uzunluğundaki Ankara - Eskişehir etabında deneme seferlerine başlanmış, 13 Mart 2009'da da 1 saat 25 dakika süren ilk yolculu ticari işletim yapılmıştır.

Bu gelişmeyi 2011'de Ankara - Konya arasında inşa edilen 300 kilometre/saat (190 mph) azami hıza uygun Polatlı - Konya yüksek hızlı demiryolu'nun hizmete girmesi takip etmiştir. Ankara - İstanbul yüksek hızlı demiryolu, 2014'te Eskişehir'den İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e, 2019'da ise Avrupa Yakası'ndaki Halkalı'ya kadar uzatılmıştır. 26 Nisan 2023'te ise 250 kilometre/saat (160 mph) azami hıza uygun Ankara - Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı hizmete girmiştir.

Türkiye'de yüksek hızlı demiryolu ağının doğuda Erzincan'a, batıda İzmir'e, kuzeybatıda Kapıkule'ye, güneyde Mersin ve Adana'ya ve güneydoğuda Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam etmektedir.