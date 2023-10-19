Ankara-Sivas YHT sefer saatleri
Ankara- Sivas yüksek hızlı trende hangi saatler değişti?
YHT’den yapılan duyuruda, “20 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattındaki hafta sonu seferleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmış olup buna göre Ankara- Sivas 11.20 seferi 13.00 seferiyle, Sivas- Ankara 14.50 seferi 18.00 seferiyle birleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
YHT seferlerinin güncel bilet fiyatları
Öte yandan bu YHT seferlerinin bilet fiyatları da güncellendi. Tam biletler 475,00 TL, genç yolcular (13-26 yaş arası) ise 405,00 TL karşılığında bu hizmetten yararlanabilecekler.