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Anakara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Seferlerine kış ayarı: Saatler birleşti, tarife ücretleri güncellendi

Ankara- Kırıkkale- Yozgat ve Sivas’ı birbirine bağlayan Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer saatleri kış ayının yaklaşması nedeniyle güncellendi. Buna göre, 11.20 seferi 13.00 seferiyle, 14.50 seferi ise 18.00 seferi ile birleştirildi. Peki Anakara- Sivas YHT güncel bilet fiyatları ne kadar? İşte yüksek hızlı tren tam ve genç yolcu bilet tarifesi.

14:30 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ankara-Sivas YHT sefer saatleri

Ankara-Sivas YHT sefer saatleri

Ankara-Sivas hızlı tren seferleri kış tarifesine geçti. Devlet Demiryolları (TCDD),
- Yozgat - Sivas Yüksek Hızlı Tren (
) seferlerinde önemli bir değişiklik duyurdu. 20 Ekim Cuma itibariyle, hafta sonu YHT seferleri azaltıldı. İşte ayrıntılar.

Ankara- Sivas yüksek hızlı trende hangi saatler değişti?

YHT’den yapılan duyuruda, “20 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattındaki hafta sonu seferleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmış olup buna göre Ankara- Sivas 11.20 seferi 13.00 seferiyle, Sivas- Ankara 14.50 seferi 18.00 seferiyle birleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

YHT seferlerinin güncel bilet fiyatları

Öte yandan bu YHT seferlerinin bilet fiyatları da güncellendi. Tam biletler 475,00 TL, genç yolcular (13-26 yaş arası) ise 405,00 TL karşılığında bu hizmetten yararlanabilecekler.

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2 saat önce
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