ÖZET | Ankaraspor-Bursaspor: 1-1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasında Ankaraspor ile Bursaspor kozlarını paylaştı. Saat 15:00’da başlayan maç Etimesgut Belediyesi Atatürk Şehir Statyumu’nda oynandı. Ankaraspor-Bursaspor maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı. İlk 7 hafta sonunda Ankaraspor, topladığı 9 puanla 13. sırada yer alıyor. 7 puanı bulunan Bursaspor ise 16. sırada yer alıyor.

TFF 2. Lig maç programı

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta 8. hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Kırmızı Grup:

14.30 Adıyaman FK-Etimesgut Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

14.30 Pazarspor-Kocaelispor (Pazar İlçe)

14.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-Diyarbekirspor (Van Atatürk)

14.30 1461 Trabzon FK-GMG Kastamonuspor (Yomra ilçe)

15.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

15.30 Uşakspor-Serik Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Weecoins Kırklarelispor-İskenderunspor (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Ankara Demirspor (Fethiye İlçe)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kırşehir FK (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Sarıyer (Yeni Buca)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

14.30 Sivas Belediyespor-Çorum FK (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

14.30 Bayburt İl Özel İdare-Somaspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Bitexen Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce 18 Temmuz)

15.00 Ankaraspor-Bursaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Esenler Erokspor-Hes İlaç Afyonspor (Esenler Erokspor)

15.30 İnegölspor-Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

18.30 Tarsus İdman Yurdu-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Batman Petrolspor (Diyarbakır)

19.00 Anagol 24Erzincanspor-Arnavutköy Belediyespor (Erzincan 13 Şubat)

FİFA’dan Bursaspor’a transfer yasağı geldi

Bursaspor, FIFA tarafından kulübe 2 dönem transfer yasağı verildiğini duyurdu. Yeşil-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği, borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, Reagy Ofosu Baah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir. Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir. Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of Arbitration for Sport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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