Seçimler için çok kısa bir süre kala vatandaşlar son anket sonuçlarını merakla araştırıyor. Son seçim anketi sonuçlarına göre seçimler ilk turda bitiyor ve seçimlerin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, AK Parti ise rahiplerine göre açık ara önde. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Seçimlere 14 gün kala değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, masalarındaki anketlerdeki son durumu açıkladı. 14 Mayıs akşamı AK Parti'nin açık ara birinci parti olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyleyen Kurtulmuş "Bunu neredeyse tüm anketlerde görüyoruz" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

Anketlerde son durum ne?

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle; "Bütün anketlerde neredeyse AK Parti birinci çıkıyor. 10-15 puanlık fark olduğu görülüyor. Ama yeni seçim sistemine göre bir tarafın yüzde 50+1 alması gerekiyor. Sistemin doğası ittifakları zorunlu kılıyor.

Son aylarda oylarımızın sürekli bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle depremden sonrası süreçte şehirlerimizin yeniden yapılanması konusunda insanlar 'bunu yaparsa Erdoğan yapar' diye düşünüyor. 'Sorunlarımızı çözecek olan yine Erdoğan'dır' diye düşünüyor. Seçim akşamı inşallah AK Parti açık ara birinci parti, sayın Erdoğan'da yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı kaç?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'nin ne kadar oy alacağı soruldu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en az yüzde 51 olduğunu söyledi. Seçimi ilk turda kazanacaklarını ifade eden Bakan Kurum, vatandaşların 14 Mayıs'ta iradesini bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını belirtti.

Bakan Kurum konuya ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor. İlk turda bitireceğiz. 14 Mayıs'ta milletimiz iradesini Cumhur İttifakı'ndan ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Optimar son seçim anket sonuçları

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan’da 77 ilde 3005 katılımcı ile yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket Partisi oy oranları

Ankete göre partilerin oy oranları ise şu şekilde oluyor:

AK Parti: Yüzde 38,6

CHP: Yüzde 30,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7,8

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 7,0

Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1



