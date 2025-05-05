Anneler Günü, sadece biyolojik anneleri değil, aynı zamanda anne figürü olan büyükanne, teyze, hala gibi yakınları da kapsayan geniş bir kutlama günüdür. Bu günde annelerin toplumdaki önemli rolleri ve yaptıkları fedakarlıklar hatırlanır ve takdir edilir. Peki anneler günü ne zaman hangi gün? Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır?

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2025 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 11 Mayıs ayına denk geliyor. Yani 2025 bu yıl Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.