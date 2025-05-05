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Anneler günü ne zaman? Geri sayım sona eriyor

Anneler günü ne zaman? Geri sayım sona eriyor

16:165/05/2025, Pazartesi
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Anneler Günü ne zaman?
Anneler Günü ne zaman?

Anneler Günü, anneleri onurlandırmak ve onlara duyulan sevgi, saygı ve minneti ifade etmek için dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. Çoğu ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanır. Bu özel günde insanlar annelerine hediyeler alır, onlara güzel sözler söyler ve birlikte vakit geçirerek sevgilerini gösterirler. Peki anneler günü ne zaman hangi gün?

Anneler Günü, sadece biyolojik anneleri değil, aynı zamanda anne figürü olan büyükanne, teyze, hala gibi yakınları da kapsayan geniş bir kutlama günüdür. Bu günde annelerin toplumdaki önemli rolleri ve yaptıkları fedakarlıklar hatırlanır ve takdir edilir. Peki anneler günü ne zaman hangi gün? Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı Pazar günü kutlanır?

2025 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2025 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 11 Mayıs ayına denk geliyor. Yani 2025 bu yıl Anneler Günü 11 Mayıs'ta kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

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