Özgün Antalyada 5 gün kuvvetli yağış bekleniyor
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Antalya'da 5 gün 'kuvvetli' yağış bekleniyor

92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunun kırıldığı, yağış rakamlarının mevsim normalleri altında kaldığı Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisine girecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ve ilçelerinde yarından itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Antalya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya 5 günlük hava durumu
Antalya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenen yağış, cumartesi gününe kadar devam edecek.

METEOROLOJİDEN UYARI

92 yılın aralık ayı maksimum sıcaklık ortalaması rekorunun kırıldığı, yağış rakamlarının mevsim normalleri altında kaldığı Antalya, yarından itibaren yağışlı sistemin etkisine girecek. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kent merkezinde ve ilçelerinde yarından itibaren yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların sahil kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın hızının 40 ila 70 kilometreye ulaşması ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan Burdur ve Isparta'da da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağışların cumartesi gününe kadar süreceği bildirildi.

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