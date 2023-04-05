Antalya 5 günlük hava durumu

Antalya TOKİ arsa sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle, müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak. 23 bin arsa kontenjanının verildiği Antalya’da müstakil ve hisseli arsa kuralar bugün çekiliyor. Peki Antalya TOKİ arsa sonuçları canlı nasıl izlenir? TOKİ Antalya arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğreniliyor? İşte TOKİ Antalya müstakil, hisseli (müşterek) arsa sonucu isim listesi sorgulama ekranı.