Antalya, Adana ve Isparta Hava Durumu: Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.
Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.
ORMAN YANGINLARINA GECE MÜDAHELESİ
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.
Bakan Pakdemirli, Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38
Samsun: Parçalı bulutlu 32
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41