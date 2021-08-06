Antalya, Adana ve Isparta Hava Durumu: Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

GÜNDEM Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor

ORMAN YANGINLARINA GECE MÜDAHELESİ

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.

Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

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Bakan Pakdemirli, Isparta Eğirdir yangını kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38

Samsun: Parçalı bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

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Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41