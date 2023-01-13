Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gün boyunca hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak ve şiddetli fırtına akşam saatlerinde şiddetini de daha arttırdı. Sağanak dolayısı ile Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde Dereboğaz köprüsü taştı. Derenin taşması ile su köprünün üzerinden aktı. Yolda kalan vatandaşların yardımına mahallede yaşayan diğer vatandaşlar koştu.

Antalya sağanak yağış

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı. Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarara neden oldu. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi. Konyaaltı Sahili'nin rengi şiddetli yağış nedeniyle değişti. Vatandaşlar kapanan mazgalları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

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Antalya'da yağmur ne zamana kadar yağacak?

Antalya’da yarın yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor.

'Turuncu' kodla uyarı yapılan Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yağışın, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

5 günlük Antalya hava durumu

Antalya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. Yarın için Antalya hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 13°. 14 Ocak 2023 Cumartesi Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 15 Ocak 2023 Pazar Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 16 Ocak 2023 Pazartesi Antalya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

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