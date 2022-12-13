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Meteoroloji’den Antalya için turuncu uyarı

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ederken, Meteoroloji, Antalya'nın doğu bölgesi için "turuncu", batı bölgesi için "sarı" kodlu yağış uyarısında bulundu. Manavgat, Serik ve İbradı'da yarın kuvvetli yağış ve yer yer fırtına bekleniyor. İşte Antalya ve ilçeleri hava durumu son bilgileri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ANTALYA HAVA DURUMU: Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer’de hava nasıl olacak, yağışlar ne zamana kadar sürecek?
Antalya hava durumu tahmini raporu

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu.

Meteoroloji Antalya hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sel olayının yaşandığı Finike ve Kumluca başta olmak üzere Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

  • Bugün akşam saatlerinden itibaren Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer'de "sarı" kodlu yağış, doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde de yarın için "turuncu" kodlu kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, "Merkez ile batı ilçelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram, doğu ilçelerinde ise metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca doğu ilçelerinde yağışlarla yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar da görülecek." dedi.

Antalya’da kuvvetli yağış ne zaman kesilecek?

Turuncu kodlu uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Gültekin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kuvvetli yağışların yarın akşamdan itibaren etkisini kaybedeceğini ve perşembe ile cuma günü hafif şekilde devam edeceğini dile getiren Gültekin, yağışlı havanın cuma akşamından itibaren kenti terk edeceğini bildirdi. Gültekin, gelecek hafta ise kentte açık az bulutlu havanın hakim olacağını sözlerine ekledi.

Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı
FOTOĞRAF 38
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Antalyanın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı.
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Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi.
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Örtü altı üretim merkezi olan Kumlucada yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.
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Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı.
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Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFADdan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
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Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi.
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Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi. Başkan Köleoğlu, Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun. dedi.
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Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.
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Antalya’nın iki ilçesinde sel felaketi: Evleri su bastı araçlar üst üste çıktı
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, gece sel felaketine dönüştü. Taşan derelerden akan sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise bölgelerinde 50 yıldır böyle bir yağış görülmediğini dile getirdi.


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