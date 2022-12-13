Meteoroloji’den Antalya için turuncu uyarı

Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su ve çamur altında kalan iş yerlerinde sular çekiliyor, eşyalar temizleniyor, yollarda biriken çamur ve devrilen ağaçlar ise iş makineleriyle kaldırılıyor. İlçede bir yandan da hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar 701 personel, AFAD dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlardan görevlendirildi. Şu ana kadar 497 araç hasar gördü, yaklaşık şu ana kadar 100 konutun hasar gördüğü tespit edildi ama tespit devam ediyor, 920 iş yerinde hasar tespiti söz konusu. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar” diye konuştu.

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Meteoroloji Antalya hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, sel olayının yaşandığı Finike ve Kumluca başta olmak üzere Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Kaş, Finike, Kumluca ve Kemer'de "sarı" kodlu yağış, doğu bölgesindeki Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde de yarın için "turuncu" kodlu kuvvetli yağış beklendiğini belirten Gültekin, "Merkez ile batı ilçelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram, doğu ilçelerinde ise metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ayrıca doğu ilçelerinde yağışlarla yer yer fırtınaya dönüşebilecek kuvvetli rüzgar da görülecek." dedi.

Antalya’da kuvvetli yağış ne zaman kesilecek?

Turuncu kodlu uyarının ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Gültekin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Kuvvetli yağışların yarın akşamdan itibaren etkisini kaybedeceğini ve perşembe ile cuma günü hafif şekilde devam edeceğini dile getiren Gültekin, yağışlı havanın cuma akşamından itibaren kenti terk edeceğini bildirdi. Gültekin, gelecek hafta ise kentte açık az bulutlu havanın hakim olacağını sözlerine ekledi.