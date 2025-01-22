Antalya'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınlamış olduğu uyarıların ardından Antalya ve çevrelerinde yerel kuvvetli yağış meydana geldi. Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. İşte Antalya hava durumundan son gelişmeler...





ANTALYA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU





Dolu ve sağanak nedeniyle seralar zarar gördü. Kaş-Demre D400 kara yolu dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.









Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise iş makineleriyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. Öte yandan Antalya'yı Konya'ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar başladı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.





AKSEKİ-SEYDİŞEHİR KARAYOLU TIR GEÇİŞİNE KAPANDI





Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırların geçişine kapatıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda saat 14.30 sıralarında başlayan kar yağışı etkili oluyor.









Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de ise buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Buzlanma ve tipi nedeni ile saat 17.30'dan itibaren Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede çok sayıda iş makineleri ile tuzlama çalışmaları sürdürüyor. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10-15 santime kadar yükseldiği bildirildi.





ANTALYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?





Antalya'da etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından hava durumunun yarın nasıl olacağı merak edilmeye başlandı. MGM'den alınan verilere göre Antalya'da yarın 10 derece ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.







