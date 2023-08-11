|
Özgün

Antalya’da üç aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde üç aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

16:52 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalya Haberleri

Antalya Haberleri

’nın Gazipaşa ilçesinde üç aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anamur- Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan 33 ZN 420 plakalı otomobilin sürücüsü Rıza K. aynı istikamette seyir halinde olan Ali D.’nin kullandığı SN 777 plakalı otomobili solmak için şerit değiştirdi. SN 777 plakalı otomobil sürücüsü Ali D. de arkadan gelen otomobili fark etmeden önündeki Naci Y. idaresindeki 27 C 6648 plakalı otomobili sollamak istedi.

Bu esnada 33 ZN 420 plakalı otomobil, SN 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali D.’nin kullandığı SN 777 plakalı otomobil de Naci Y. idaresindeki 27 C 6648 plakalı otomobile çarptı. Korkutan kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Tülay Y. , Kerem Y. , Hamide D. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



#Antalya
#Gazipaşa
#Gazipaşa Devlet Hastanesine
#Antalya haberleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni sezon ne zaman başlayacak? Süper Lig ve 1. Lig başlangıç tarihi