Antalya ’nın Gazipaşa ilçesinde üç aracın karıştığı, zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 12.00 sıralarında Zeytinada Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Anamur- Gazipaşa istikametinde seyir halinde olan 33 ZN 420 plakalı otomobilin sürücüsü Rıza K. aynı istikamette seyir halinde olan Ali D.’nin kullandığı SN 777 plakalı otomobili solmak için şerit değiştirdi. SN 777 plakalı otomobil sürücüsü Ali D. de arkadan gelen otomobili fark etmeden önündeki Naci Y. idaresindeki 27 C 6648 plakalı otomobili sollamak istedi.

Bu esnada 33 ZN 420 plakalı otomobil, SN 777 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali D.’nin kullandığı SN 777 plakalı otomobil de Naci Y. idaresindeki 27 C 6648 plakalı otomobile çarptı. Korkutan kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Tülay Y. , Kerem Y. , Hamide D. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.







