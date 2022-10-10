TOKİ Antalya arsa nerede? TOKİ arsa listesi

TOKİ öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev başvurularının ardından arsa başvuruları da 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başladı. TOKİ arsa başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacağı duyuruldu.

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılacak, arsa başvuruları ne zaman?

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,

• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,

• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,

• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,

• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,

• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ arsa Antalya’da nerede var?

TOKİ arsa projeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte TOKİ Antalya arsa satışı yapılacak ilçeler istesi:

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

REKLAM

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

ÖZGÜN TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri

ÖZGÜN İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?