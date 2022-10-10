Özgün TOKİ Antalya arsa nerede? TOKİ arsa listesi
ÖZGÜN HABERLER

TOKİ Antalya arsa nerede? TOKİ arsa listesi

TOKİ arsa satışı Antalya listesi açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ ilk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında arsa başvuruları 10 Ekim Pazartesi günü başladı. Projeye başvurmak isteyen milyonlarca vatandaş arsa satışının hangi il ve ilçelerde olduğunu merak ediyor. TOKİ’den gelen son dakika haberine göre, arsa satışı yapılacak il ve ilçeler listesi yayınlandı. Peki TOKİ arsa satışı Antalya’da nerede? TOKİ Antalya arsaları hangi ilçelerde?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya TOKİ arsaları nerede? TOKİ arsaları Antalyada hangi ilçelerde?
TOKİ Antalya arsa satışları hangi ilçelerde?

TOKİ öncülüğünde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ev başvurularının ardından arsa başvuruları da 10 Ekim 2022 tarihi itibarıyla başladı. TOKİ arsa başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacağı duyuruldu.

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılacak, arsa başvuruları ne zaman?

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

  • • 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,
  • • 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,
  • • 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,
  • • 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,
  • • 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,
  • • 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ arsa Antalya’da nerede var?

TOKİ arsa projeleri TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte TOKİ Antalya arsa satışı yapılacak ilçeler istesi:

TOKİ arsa başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını doldurmuş olmak.

• O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya o ilçe nüfusuna kayıtlı olmak (Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya ilçe nüfusuna kayıtlı olmak.)

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

• Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

• İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

• Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.

TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri
ÖZGÜN
TOKİ arsaları nerede? İşte Ankara TOKİ arsa satışı ilçeleri

İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?
ÖZGÜN
İzmir'de TOKİ arsa satışı nerelerde yapılacak?

TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri
ÖZGÜN
TOKİ hangi ilde arsa satışı olduğunu açıkladı: İl il arsa yerleri

Evlatlarımızı HDPden istiyoruz

'Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz'

​Diyarbakır annelerinin nöbeti devam ediyor.
Hiç biri bilinmiyordu

Hiç biri bilinmiyordu

​Tek tek tespit edildi: Aralarında Karadeniz ve Marmara da var.
İngiltereye Kudüs tepkisi

​Kilise liderleri 'işgali meşrulaştırır' diyerek karşı çıktı.

​Uzlaşamayan altılı masada yeni formül belli oldu.

Kiev saldırısı sonrası Zelenskiy'e tehditler savurdu.

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.

​Çarpıcı iddia: Avrupa'nın en güçlü orduları arasındaydı.
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Tropik bölgelerde bile ender görülüyor​.

​Birçok önemli karaktere sesiyle hayat verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.