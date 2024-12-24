Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) turuncu kodla uyarı yapıldı.

Açıklamada, metrekareye 51 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği, rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi bulacağı belirtildi. Kentte önlemler artırıldı.Antalya’nın merkez ilçesi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Alanya, Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı’da etkili olması beklenen yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve hortum riski de bulunuyor.