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Antalya’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kod uyarısı geldi

Antalya’da okullar tatil mi? Meteoroloji’den turuncu kod uyarısı geldi

08:5624/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Antalya'da okullar tatil mi?
Antalya'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu uyarısında bulunduğu Antalya’da taşımalı eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Bugün sabah saatlerinden itibaren 65 ile 130 kilogram arasında yağış beklenirken, AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ), belediyeler, emniyet ve diğer güvenlik birimleri olası olumsuzluklara karşı alarma geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) turuncu kodla sağanak ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Antalya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) turuncu kodla uyarı yapıldı.

Açıklamada, metrekareye 51 ile 100 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği, rüzgarın hızının saatte 70 kilometreyi bulacağı belirtildi. Kentte önlemler artırıldı.Antalya’nın merkez ilçesi ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Alanya, Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı’da etkili olması beklenen yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar ve hortum riski de bulunuyor.

Antalya’da bugün okullar tatil mi?

Bugün taşımalı eğitime ara verildiğini açıklayan Vali Hulusi Şahin "Normal okullarımızda eğitim devam edecek.” dedi.



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#Meteoroloji

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