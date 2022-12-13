Antalya’da okullar yarın tatil mi?

Dün yaşanan sağanak yağışla Kumluca ve Finike ilçeleri sel felaketini yaşayan Antalya için bugün de merkez ve doğu ilçelerine uyarı yapıldı. Meteoroloji, ‘turuncu kod’ ile yaptığı uyarıda bugün gece saatleriyle birlikte kent merkezinde ve kentin doğu ilçelerinde, çok kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Vatandaşlar yarın eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak edip araştırıyor. Peki Antalya’da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.
Antalya kent merkezi ve doğu ilçelerine ‘turuncu kod’ ile beklenen çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtildi.
ANTALYA’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Antalya’nın Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Antalya Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerimizde beklenen şiddetli sağanak yağıştan dolayı resmi ve özel her kademedeki okullarımızda, 14.12.2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.