Antalya’da okullar yarın tatil mi?

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerini sel vurdu

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde büyük hasara yol açan sel nedeniyle Antalya Valiliği kriz masası oluşturdu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de sel bölgesine hareket etti. Bölgeye ulaşan AFAD ve DSİ ekipleri, çalışmalara başladı. Özellikle Kumluca ilçesinde sel nedeniyle ilçe merkezinden geçen 3 derenin taşması sonucu pek çok aracın denize doğru sürüklendiği belirtildi. Sel nedeniyle Kumluca içerisinden geçen Antalya- Kaş karayolu trafiğe kapatıldı ve araçlar köy yollarına yönlendiriliyor. Şehir dışından gelen araçların, ilçe merkezine girişine izin verilmiyor.



Kumluca'da şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezindeki 3 dere taştı. Yağış sonrası özellikle Eski Cami Mahallesi'ndeki Halil Şıvgın Bulvarı'nda ciddi zarar oluştu. Bulvarda yaklaşık 1 metre kadar yükselen sel suları nedeniyle çok sayıda iş yeri, apartmanların giriş kat daireleri ve zemin katları su bastı. Bulvar kenarında ve bağlantı yollarında park halindeki çok sayıda araç sel sularında sürüklendi. Bazı ağaçlar kökünden sökülüp, sürüklenirken, iş yerlerinde bulunan dolaplar da sel sularıyla yola çıktı. Araçların ise birbirlerinin üzerine çıktığı görülürken, sel sularının getirdiği balçık iş yerleri ve evlere doldu. Çok sayıda iş yerinin camı kırıldı, zarar gördü. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar yaşlıların yardımına ise ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Bulvar gece saatlerinden itibaren trafiğe kapatıldı. Yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, iş yeri sahipleri de suyu tahliye etmeye çalıştı.

