Antalya'da yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı? sorusunun yanıtı haberimizde. Antalaya'da başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya’da yağmur dolayısı ile tramvay seferleri durdu. Yağmur'dan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle vatandaşların sel baskınlarına karşı dikkatli olmalı.

Turizm kenti Antalya’da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.Antalya’da saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak yağış kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kent merkezinde yaklaşık 5 dakika süren dolunun ardından yeniden sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.Yağışların öğle saatlerinde Antalya merkezde etkisini kaybetmesi, Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

ANLTAYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya'da okulların yarın tatil olup olmayacağına dair Antalya Valiliğinden yapılan resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Yapılacak tatil açıklamasını anında sizlerle paylaşacağız.

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