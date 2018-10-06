Antalyaspor Galatasaray canlı

Antalyaspor Galatasaray maçının canlı skor takibini ve maçın önemli pozisyonlarını haberimiz üzerinden takip edebilir. Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek hem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi istiyor.

Eski Galatasaraylı futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ise ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin peşinde.

ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI SKOR

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Selçuk İnan da Antalyaspor müsabakasında süre alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Mariano Filho sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, bu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 9. haftadaki Bursaspor maçında cezalı olacak.

Son 3 deplasman maçında yenildi

Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 3 resmi maçı kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

GALATASARAY DEPLASMAN FOBİSİNİ YENMEK İSTİYOR

Galatasaray, Antalyaspor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Sarı-Kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto yenilgisini unutturup milli takım arasına moralli girmeyi hem de liderliğini sürdürmeyi isterken, bir yandan da son üç maçtır kaybettiği deplasman maçlarına son vermek istiyor.

DEPLASMANDA PUAN VE GOL YOK

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanından puan çıkaramadı. Galatasaray, bu karşılaşmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandıramadı.

NDIAYE VE FEGHOULI GÖREVE

Sarı-kırmızılı ekipte Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Porto maçında cezası nedeniyle oynayamayan Ndiaye, bu maçta Fatih Terim'in en büyük kozu olarak gürülüyor. Dinlenmiş durumda olan Feghouli ve Mariano da Antalyaspor karşısında teknik heyetin güvendiği isimler.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Sinan

TERİM HAVADA UYARDI !..

Galatasaraylı eski futbolcu Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor ligde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan topladı. Haftaya 4. sırada giren kırmızı-beyazlı ekip, iyi performansını sürdürmenin ve galibiyet alarak rakibini puan cetvelinde geçmenin peşinde. Bu durumun farkında olan Terim, Porto dönüşü uçakta saatlerce kurmayları ile konuşup, takımın durumunu ve rakibin analizini masaya yatırdı. Antalyaspor karşısında uygulanacak taktik için kağıt üzerinde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı teknik heyetin puan kaybına tahammülü yok ve en doğru oyun ve oyuncu grubu ile bu deplasmandan mutlu dönmek istiyor.

Antalyaspor ile Galatasaray 45. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 44 müsabakada sarı-kırmızılıların 26’ya 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla zirve koltuğunda oturuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 13 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

45. randevu

Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında en son oynanan maçta Galatasaray evinde 3-0 kazandı.

Son iki deplasman iki mağlubiyet

Bu sezon ligde 5 galibiyet alan Galatasaray, bunları 4’ünü Türk Telekom Stadyumu’nda kazandı. Sarı-kırmızılılar, mağlup olduğu 2 maçı deplasmanda oynadı. Bu sezon ligde 3 kez deplasman maçına çıkan sarı-kırmızılılar; sırasıyla Ankaragücü’nü 3-1 yenerken, Trabzonspor’a 4-0, Akhisarspor’a da 3-0 mağlup oldu.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 7 haftada attığı 15 golle bu alanda da zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Eren Derdiyok attığı 3 golle takım içindeki en golcü futbolcu olarak dikkat çekiyor. Aslan’ın diğer gollerini Garry Rodrigues (2), Emre Akbaba (2), Serdar (2), Onyekuru (2), Fernando (1), Sinan Gümüş (1) ve Maicon (1) kaydetti. Ayrıca ligin ilk haftasında Ankaragücü’nde Bakary Kone de kendi kalesine atmıştı.

15 golün 3’ü deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de attığı 15 golün sadece 3’ünü deplasmanda atma başarısı gösterdi. Bunların hepsini ilk haftadaki Ankaragücü maçında kaydeden sarı-kırmızılılarda golleri Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Bakary Kone (kendi kalesine) attı.

Belhanda’nın cezası bitti, Mariano sınırda

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmandaki Trabzonspor maçında kırmızı kart gören sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda 3 müsabakadan men cezası almıştı. Kasımpaşa, Akhisarspor ve BB Erzurumspor mücadelelerinde cezasını çeken Belhanda, Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olacak. Ayrıca sarı-kırmızılıların Brezilyalı sağ beki Mariano, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde Bursaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Düdük Cüneyt Çakır’da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Serkan Tokat ise müsabakada 4. hakem olarak görev yapacak. Cüneyt Çakır’ın yönettiği 46 maçta; 23 galibiyet, 11 beraberlik alıp, 12 kez de sahadan mağlup ayrılan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 118 defa sarı kart, 9 defa ise kırmızı kart gördü.

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