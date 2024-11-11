Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da başladı. Birçok nokta beyaza büründü.
ANTALYA'DA YILIN İLK KARI GÖRÜLDÜ
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.
Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.
Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.