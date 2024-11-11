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Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

Antalya'ya mevsimin ilk karı düştü

09:4811/11/2024, Pazartesi
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da başladı. Birçok nokta beyaza büründü.

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Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.

Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.


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