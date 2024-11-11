Sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da başladı. Birçok nokta beyaza büründü.

Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.