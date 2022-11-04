Antidepresan sağlığa zararlı mı?

Günlük yaşamın getirdiği bazı sıkıntılar, üzüntüler ve travmalar insanları ister istemez strese sokmaktadır. Stresle başa çıkmada doktor tavsiyesi olmadan antidepresan kullanımının pek çok yan etkisi olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, kişiye özel tedavinin önemini vurguluyor. Her türlü ilaç tedavisinde hastanın daha önce geçirdiği hastalıkların mutlaka bilinmesi gerektiğini belirtiyorlar.

ANTİDEPRESAN HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

> Travma sonrası stres bozukluğu,

> Anksiyete yani kaygı bozukluğu,

> Obsesif kompulsif bozukluk,

> İştah sorunları,

> Uyku sorunları.

ANTİDEPRESAN NASIL KULLANILIR?

Doktorun belirlediği günlük doz dışında antidepresan kullanmak sağlığa oldukça zararlıdır. Bir ya da iki hafta başlangıç dozunun kullanılmasının ardından doktorunuz ihtiyacınıza göre ilacın dozunu artırır. İlacın etkisini 4-8 hafta arasında göstermesi beklenir. İlk birkaç hafta ya da birkaç ay içerisinde semptomların hafiflemesi ya da depresyonun ortadan kalkması beklenir. Bu süre boyunca sabırlı olarak ilacın kullanımında vazgeçilmemesi gerekir. Antidepresan tedavileri sıklıkla 6 ay ile 1 yıl arasında sürer.

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ANTİDEPRESAN KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

> Sık sık ilaç almayı unutmak ya da alınması gereken düzeni umursamamak antidepresandan alınacak potansiyel iyileşmeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle ilacınızı doktorunuzun size önerdiği dozlarda düzenli olarak kullanmalısınız. Doz artış ve düşüş zamanlamasını doktorunuzun belirttiği şekilde ve zamanında yapmayı ihmal etmeyin.

> Antidepresan sonrası başka bir branş doktoru tarafından yazılan ilaçlarınızı psikiyatristinize bildirin. Çünkü bu ilaçlar antidepresanınız ile etkileşime girebilecek özellikte olabilirler.

> Yan etkiler nedeniyle ilacınızı kendi kararınızla azaltmayın ya da bırakmayın, doktorunuzla görüşün.

> Tanıdıklarınızın önerdiği antidepresanları kullanmayın. Bu durum sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.

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> Antidepresan kullanırken alkol alınması önerilmez. Bu konuda zorluk yaşayacağınıza inanıyorsanız doktorunuza bunu belirtmeyi unutmayın.

> İlaç kullanmaya başladıktan sonra ilk haftalarda kendinizi daha kötü hissetme ihtimaliniz vardır, ancak bu durum çoğu zaman kendiliğinden geçecektir. Belirli bir süreye rağmen depresyonunuzun kötüye gittiğini hissederseniz ilacın işe yaramadığı anlamına gelebilir. Aynı durum bir süre depresyon belirtilerinde azalma görüldükten sonra aniden kötüleşmenin başlaması için de geçerlidir. Huzursuzluk, yerinde duramama, kontrolü kaybetmiş hissinin yaşanması da işlerin iyiye gitmediğinin işareti olabilir. Bu durumlarda doktorunuzla irtibata geçmelisiniz.

> İlaç kullanmaya başladıktan birkaç ay sonra semptomlarınız azalmıyorsa bu durum yine ilacın etkili olmadığı anlamına gelebilir. Bu durumda da doktorunuza danışmayı ihmal etmemelisiniz.

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ANTİDEPRESAN YANLIŞ KULLANIMINDA NELER OLUR?

Uzun vadede ’bilinçsizce’ kullanılan antidepresanların sağlığa zarar verdiğini söyleyen Yurdakul, "Pek çok antidepresan grubu ilacın karşılaştırıldığı araştırmada, SSRİ grubu antidepresanların diğer gruplara göre kardiyovasküler hastalık (kalp damar hastalığı) gelişimi açısından daha güvenli, diyabet ve hipertansiyon riskini azaltmada daha etkili olduğu saptandı. Katılımcı sayısının fazla olması ve uzun süre takip yapılması çalışmanın güçlü yönleri diyebiliriz. Ancak katılımcıların depresyon, anksiyete düzeylerinin ya da travmatik çocukluk yaşantılarının değerlendirilmemesi zayıf yönlerinden biri gibi görünüyor. Çünkü biliyoruz ki bu faktörler de tek başına kronik hastalıkların riskini artırabiliyor. Kronik hastalıkların gelişimi depresyonun beden üzerindeki olumsuz etkilerine mi bağlı, yoksa ilacın yan etkisi sonucu mu gelişiyor sadece bu çalışmaya bakarak ayırt edemiyoruz. İstatistikte, iki parametrenin birbiriyle ilişkili olması birinin diğerinin kesin sebebi olacağı anlamına gelmiyor. Sonuç olarak duygu durumunun bedendeki etkilerini ve kronik hastalıklarla ilişkisini uzun vadede gösteren kıymetli bir çalışma. Araştırmada elde edilen sonuçlar, antidepresanların şeker gibi kullanıldığı bu dönemde, gereksiz uzun süre kullanımını tekrar gözden geçirmek için kıymetli bir uyarı" dedi.

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BAĞIMLILIĞA DÖNÜŞEBİLİR

Antidepresanların doktor kontrolünde ve doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yurdakul, "Çok kıymetli ilaçlar. Pek çok ilacın yan etkileri mevcut ancak kar zarar hesabına bakıldığında hekimler olarak hangisi ağır basıyorsa ona göre karar veririz. Belki de ruhsal hastalığa bağlı sıkıntının oluşturduğu stres, bedene daha çok etki edecek. Bu, kişinin bireysel durumuna göre değişir. Bu sebeple tıpta hastalık yoktur, hasta vardır. Gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına ise psikiyatri hekiminiz ile birlikte karar vermeniz en doğrusu olacaktır. Çünkü 10 yıldan uzun bir süre kullanıldığında bazen başka durumlar da söz konusu olabiliyor. Antidepresanlar da normal süreçte gelen duyguları baskılamak için kullanılan sigara alkol ve diğer maddeler gibi bağımlılığın farklı bir türüne dönüşebiliyor" dedi.

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DEPRESYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

> Geçmeyen üzüntü hissi,

> Yorgun ve bitkin hissetmek,

> Uyku düzeninde bozukluk, fazla uyumak ya da çok az uyumak,

> Sık sık ağlamak veya ağlama ihtiyacı duymak,

> İştahsızlık, az yemek ya da yeme isteğini kaybetmek,

> Aşırı yemek yemek,

> Konsantrasyon zorluğu,

> Sinirli, gergin ve huysuz hissetmek,

> Sık sık ölümü düşünmek ya da intihar etme isteği yaşamak.