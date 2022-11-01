Özgün AÖF af başvuruları ne zaman? Af Başvurusu nasıl yapılır?
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AÖF af başvuruları ne zaman? Af Başvurusu nasıl yapılır?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 7417 Sayılı Kanun Kapsamında Af Başvuru Duyurusu geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Yapılan duyuruda 04 Ekim-07 Kasım 2022 tarihleri arasında Af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Peki AÖF Af başvurusu nasıl yapılır? AÖF Başvuru Yetkili onayı bekliyor ne demek? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF af başvuruları ne zaman? Af Başvurusu nasıl yapılır?
AÖF başvurusu

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine af başvurusu için mesaj gönderildi. 4 Ekim'de başlayan af başvurusu için son tarih hatırlatması yapıldı. İşte detaylar.

AÖF AF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Af başvurusu 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek. 04 Ekim-07 Kasım 2022 tarihleri arasında Af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Af Başvuru ve Kayıt İşlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Başvuru linki için TIKLAYIN.

AÖF BAŞVURU YETKİLİ ONAYI BEKLİYOR NE DEMEK?

Açıköğretim Fakültesi AÖF başvurunuzun son aşamasında Yetkili onayı bekliyor uyarısı almanızın nedeni, yatırdığınız paranın henüz onaylanmadığını gösteriyor. Onaylanmadığı için henüz bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Bu yüzden başvurunuz tamamlanmıyor. Açıköğretim Fakültesinde yetkili birisi paranın yatırıldığına dair onay vermesi gerekiyor.

AÖF tarafından başvuru yetkili onayı 24 saat içerisinde gelmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde onay gelmediyse, AÖF Destek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak onay verilmesini isteyebilirsiniz.

AÖF Destek Numarası: 0850 200 46 10

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