AÖF af başvuruları ne zaman? Af Başvurusu nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine af başvurusu için mesaj gönderildi. 4 Ekim'de başlayan af başvurusu için son tarih hatırlatması yapıldı. İşte detaylar.

AÖF AF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Af başvurusu 07 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek. 04 Ekim-07 Kasım 2022 tarihleri arasında Af başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Af Başvuru ve Kayıt İşlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Başvuru linki için TIKLAYIN.

AÖF BAŞVURU YETKİLİ ONAYI BEKLİYOR NE DEMEK?

Açıköğretim Fakültesi AÖF başvurunuzun son aşamasında Yetkili onayı bekliyor uyarısı almanızın nedeni, yatırdığınız paranın henüz onaylanmadığını gösteriyor. Onaylanmadığı için henüz bir sonraki aşamaya geçemiyorsunuz. Bu yüzden başvurunuz tamamlanmıyor. Açıköğretim Fakültesinde yetkili birisi paranın yatırıldığına dair onay vermesi gerekiyor.

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AÖF tarafından başvuru yetkili onayı 24 saat içerisinde gelmektedir. Bu zaman dilimi içerisinde onay gelmediyse, AÖF Destek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak onay verilmesini isteyebilirsiniz.

AÖF Destek Numarası: 0850 200 46 10