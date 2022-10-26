Özgün AÖF güz ve bahar dönemi vize, final sınav takvimi
ÖZGÜN HABERLER

AÖF güz ve bahar dönemi vize, final sınav takvimi

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 - 17 Ekim, ikinci Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapıldı. AÖF kayıt yenileme yapan öğrenciler Açık öğretim sınav takvimini araştırıyor. Peki AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman? İşte 2022-2023 AÖF güz ve bahar dönemi vize ile final sınavları takvimi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF güz dönemi ara sınavı vize ne zaman? 2022 2023 AÖF güz, bahar dönemi sınavları
AÖF vize final sınav tarihleri 2022-2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenilemelerinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler bu kez de sınav takvimini sorgulan oldu. 2022-2023 AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri için az bir süre kaldı. AÖF sınav giriş belgesi üniversitenin internet sitesinden online olarak yayımlanacak. İşte AÖF vize tarihleri ile dönem sonu sınav tarihleri!

AÖF güz dönemi ara sınavı ne zaman?

  • AÖF güz dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihleri aralığında yapılacak.

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı ne zaman?

  • AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı21- 22 Ocak 2023

AÖF bahar dönemi ara (vize) sınavı ne zaman?

  • AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

AÖF bahar dönemi dönemi ara sınavı ne zaman?

  • AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 27- 28 Mayıs 2023

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

  • AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF geçme notu kaç?

  1. AÖF not ortalaması hesaplamak için güz dönemi şartlı geçilen derslerden geçilmiş olması, güz dönemi sonundaki veya sonraki bahar dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde bir not alınmış olması gerekmektedir.
  2. Öğrencilerin bahar dönemindeki şartlı geçtikleri derslerden geçebilmeleri içinse bahar dönemi sonundaki veya sonraki güz dönemi sonundaki Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için;

  • 1- FF dersinin olmaması,
  • 2- En son Genel Not Ortalaması 2,00 veya üzeri olması,
  • 3- Alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF başarı değerlendirmesi nasıl hesaplanır?

AÖF Harf Notu Katsayısı

  1. AA 4,00
  2. AB 3,7
  3. BA 3,3
  4. BB 3,00
  5. BC 2,70
  6. CB 2,30
  7. CC 2,00
  8. CD 1,70
  9. DC 1,30
  10. DD 1,00
  11. FF 0,00

Bu harf notlarına ek olarak; DZ: Devamsız, KL: Kaldırıldı, MU: Muaf, SD: Sorumlu Değil, YT: Yeterli, YZ: Yetersiz, harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?
ÖZGÜN
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümleri nelerdir?

Türkiye için dev yatırım

Türkiye için dev yatırım

​500 milyon liralık projenin ilk kazması vuruldu.
AFAD duyurdu

AFAD duyurdu

​Balıkesir'de korkutan deprem: 4.2 ile sallandı.
İlk Türk astronotun giyeceği uzay kıyafeti SAHA EXPO 2022de

​Sürü halinde geziyorlar: Kimse yanlarına yaklaşamıyor.

​Çiftçinin keşfi hayatını değiştirdi: Duyan oraya koştu.

​Fincancı, terör propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.