AÖF final sınavlarında geri sayım son buldu! Binlerce aday 20 Ocak tarihi itibarıyla sınavlara katılım sağlıyor. Sınav bitiminde yapılan soru ve cevapları karşılaşmak için cevap anahtarı araştırması yapan adaylar, ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde uygulandı. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştiridi.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP NAHATARI 2024

AÖF sınavı cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. En kısa sürede açıklanması ön görülen sınav soru ve cevapları açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024







