|
Özgün

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları tamamlandı! 2024 AÖF final soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde uygulandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce aday, sınav sonrasında cevap anahtarı ne zaman yayımlanır sorusuna yanıt arıyor. iki gün peş peşe düzenlenen AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 AÖF güz dönemi final soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

14:34 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

AÖF final sınavlarında geri sayım son buldu! Binlerce aday 20 Ocak tarihi itibarıyla sınavlara katılım sağlıyor. Sınav bitiminde yapılan soru ve cevapları karşılaşmak için cevap anahtarı araştırması yapan adaylar, ne zaman yayımlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖF cevap anahtarı ne zaman yayımlanır?

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI

Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde uygulandı. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştiridi.

AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI SORU VE CEVAP NAHATARI 2024

AÖF sınavı cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. En kısa sürede açıklanması ön görülen sınav soru ve cevapları açıklanması halinde haberimize eklenecektir.

AÖF CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AÖF cevap anahtarı, anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci giriş ekranı ile görüntülenebilecek. Adaylar sınavlarda karşılarına gelen soruların A, B, C, D, E şıklarına göre doğru yanıtlarını AÖF cevap anahtarı ile öğrenecek. Adaylar sadece katıldıkları oturumların cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024



#aöf
#aöf final
#aöf soru ve cevapları
#aöf cevap anahtarı
#anadolu üniversitesi
#açıköğretim
11 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak