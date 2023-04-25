|
Reklam
Reklam
Özgün

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınav tarihi belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi ara sınavları ardından sonuçlar da erişime açıldı. Açık Öğretim Fakültesi vize sınavlarının tamamlanması sonrasında öğrencileri AÖF bahar dönemi final sınav tarihini sorguluyor. Açık öğretim 2023 bahar dönemi sınav takvimi açıklandı. Peki, 2023 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı olacak? İşte detaylar.

14:10 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
AÖF final sınavları

AÖF final sınavları

AÖF 2022-2023 yılı bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Ara sınav sonuçları da 24 Nisan Pazartesi günü erişime açıldı. İşte, AÖF final sınav tarihi...

2023 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.

AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.

AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

#aöf
#aöf final sınavı
#anadolu üniversitesi
#açık öğretim fakültesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.