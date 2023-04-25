AÖF final sınavları
AÖF 2022-2023 yılı bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Ara sınav sonuçları da 24 Nisan Pazartesi günü erişime açıldı. İşte, AÖF final sınav tarihi...
2023 AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavların online olması bekleniyor.
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.
AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları açıklandı mı?
AÖF bahar dönemi vize sınavları 08-09 Nisan 2023 ile 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapıldı ve sonuçlar ise 24 Nisan'da açıklandı.
AÖF sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.