Özgün AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?
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AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden 2021 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen AÖF öğrencileri "AÖF final sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. AÖL final sınav tarihi belli oldu mu? AÖF final sınavı ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF

AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler AÖF final sınavı tarihleri merak edilmeye başladı. Vize sınavından bekledikleri notu alamayan öğrenciler final sınavı notundan yüksek almaya çalışacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, güz dönemi sonu sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Üniversite tarafından yayınlanan açıklamada, ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50 olduğu bildirildi.

2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı! AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına (http://aof.anadolu.edu.tr ) öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilecek.

AÖF sınavlarında kalem ve silgi veriliyor mu?
GÜNDEM
AÖF sınavlarında kalem ve silgi veriliyor mu?

2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?

2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazı olan öğrenciler itirazlarını 7 Aralık saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.

AÖF vize sınavından kalan finale girebilir mi?
ÖZGÜN
AÖF vize sınavından kalan finale girebilir mi?
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