AÖF final sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF vize sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler AÖF final sınavı tarihleri merak edilmeye başladı. Vize sınavından bekledikleri notu alamayan öğrenciler final sınavı notundan yüksek almaya çalışacak. Peki, AÖF final sınavları ne zaman?
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF akademik takviminde yer alan bilgilere göre, güz dönemi sonu sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Üniversite tarafından yayınlanan açıklamada, ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50 olduğu bildirildi.
2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
2021-2022 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçları açıklandı! AÖF öğrencileri sınav sonuçlarına (http://aof.anadolu.edu.tr ) öğrenci otomasyonu üzerinden erişebilecek.
2021 AÖF ARA SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?
2021-2022 Güz Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazı olan öğrenciler itirazlarını 7 Aralık saat 17.30’a kadar Öğrenci Otomasyonundan gerçekleştirebilecek.