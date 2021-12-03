AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi, resmi internet sitesi üzerinden 2021 Açık Öğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi ara sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen AÖF öğrencileri "AÖF final sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. AÖL final sınav tarihi belli oldu mu? AÖF final sınavı ne zaman? İşte detaylar...

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