AÖF Güz dönemi sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarına az bir zaman kaldı. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayanlar sınavlarına girecekler. Peki, AÖF sınavları ne zaman?

AÖF GÜZ SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi sınavları 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri ile ilgili beklenen duyuru yayınlandı. Anadolu Üniversitesi 2021-2022 öğretim yılı güz dönemi ara sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 27 Kasım ve 28 Kasım'da yapılacak olan söz konusu sınav öncesi öğrenciler, AÖF sınav giriş belgelerini "aosogrenci.anadolu.edu.tr" internet sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecekler. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF giriş belgeleri sınav günü önem arz edecek.

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AÖF GÜZ DÖNEMİ SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.