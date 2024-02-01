AÖF, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. Anadolu Üniversitesi'nin bir fakültesidir ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim vermektedir. AÖF'ye başvuru için ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmek gerekmektedir. AÖF'de lisans, önlisans ve lisansüstü programlar bulunmaktadır AÖF'ye kayıt yaptırmak için YKS'den en az 150 puan almak gerekmektedir. AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman, online mı yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt takvimi.