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Anadolu Üniversitesi duyurdu! AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu: Açıköğretim ders seçimi nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayıp, 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak? Açıköğretim kayıt yenileme kaç ders seçilecek? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman? İşte detaylar.

10:06 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:17 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri için duyuru yayınlandı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri, 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 10.00'da başlayacak ve 11 Şubat 2024 Pazar günü saat 22.00'de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapıldı.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

#AÖF
#Açıköğretim kayıt yenileme
#Anadolu Üniversitesi
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