Üniversite eğitimini açıktan sürdüren binlerce öğrenci güz dönemi dönem sonu sınavlarına girmeye hazırlanıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgelerini öğrencilerin erişimine açtı. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak sınavlar hakkında daha fazla bilgiye içeriğimizden erişebilirsiniz. İşte 2025 AÖF sınav tarihleri ve giriş belgesi alma ekranı...





AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?





Anadolu Üniversitesi'nin yayınlamış olduğu 2024-2025 sınav takvimine göre, AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.





AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?





Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ya da AÖF Bürolarından alabilirler.





AÇIKÖĞRETİM SINAVINA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?





1- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi





2- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi





a- Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

b- Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,

c- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,

d- T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,

e- Süresi geçerli pasaport,

f- Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,

g- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,

h- Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge, bu amaçla kullanılabilir.





Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.





SINAVLAR NASIL DÜZENLENMEKTEDİR?





Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz ve bahar dönemlerinde ara ve dönem sonu sınavları; yaz okulu tek sınav olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere Cumartesi ve/veya Pazar günleri sabah ve/veya öğleden sonra olmak üzere sınavlar yapılmaktadır.





Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.





Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kağıdı olarak iki tür belge kullanılmakta olup, dersin özelliğine göre çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Detaylı bilgi için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.





Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.





Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.





Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.





Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.





Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.





Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.





Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.





Sınav Süresi ve Sınav Oturumları





Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir.





Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilmektedir.







