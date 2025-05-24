AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: AÖF sınav giriş belgesi e-devlet nasıl alınır?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin heyecanla beklediği Bahar Dönemi final sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yüz binlerce aday, sınav günleri yaklaşırken sınav giriş belgelerini kontrol etmeye ve sınav saatlerine dair detayları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, final sınavları 25-26 Mayıs 2025 tarihlerinde iki oturum halinde yapılacak. Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için giriş belgelerini yanında bulundurmak zorunda olacak. Peki, AÖF final sınavları saat kaçta başlayacak, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav öncesi bilinmesi gerekenler…
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım sona erdi. Hafta sonu uygulanacak sınavlara katılacak öğrenciler, sınav günü ve saatine ilişkin detayları merakla takip ediyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı oturumlar öncesinde sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrencilerin sınav günü yanlarında belgelerini ve kimliklerini bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ve oturum detayları neler? İşte tüm bilgiler…
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı sınav takvimine göre, AÖF 2025 bahar dönemi dönem sonu sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AÖF sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor. Sabah oturumu 09.30'da; öğlenden sonra oturumu ise saat 14.00'te başlamaktadır.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Açıköğretim Fakültesi sınavları bu hafta gerçekleşiyor. Adaylar sınav yerlerine e-Devlet ve AÖF öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişebiliyor.