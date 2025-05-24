AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ: AÖF sınav giriş belgesi e-devlet nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi final sınavları için geri sayım sona erdi. Hafta sonu uygulanacak sınavlara katılacak öğrenciler, sınav günü ve saatine ilişkin detayları merakla takip ediyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı oturumlar öncesinde sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. Öğrencilerin sınav günü yanlarında belgelerini ve kimliklerini bulundurmaları gerekiyor. Peki, AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav süresi ve oturum detayları neler? İşte tüm bilgiler…