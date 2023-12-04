"AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı sonrası sonuç araştırmaları hız kazandı. ATA-AÖF tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde ara sınavlar tamamlandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Vize sonuçları bekleniyor...
ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.
ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.