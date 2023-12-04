"AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı sonrası sonuç araştırmaları hız kazandı. ATA-AÖF tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde ara sınavlar tamamlandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Vize sonuçları bekleniyor...