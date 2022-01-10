AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevap ile sonuç tarihleri merak kazandı. Milyonlarca AÖF öğrencisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Abone Ol