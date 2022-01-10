Özgün AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınavı hafta sonu gerçekleşti. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi soru ve cevap ile sonuç tarihleri merak kazandı. Milyonlarca AÖF öğrencisi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
aöf

8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 AÖF güz dönemi final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF sonuçları 15 gün içinde öğrencilerle paylaşılıyor. Bir önceki sınav 28 Kasım'da son bulmuş sonuçlar ise 2 Aralık'ta ilan edilmişti. Şimdi gözler 14 Ocak'ta...

AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı.

8-9 OCAK AÖF SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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