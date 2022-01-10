8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavlarına katılan öğrenciler, 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 AÖF güz dönemi final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Ancak geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖF sonuçları 15 gün içinde öğrencilerle paylaşılıyor. Bir önceki sınav 28 Kasım'da son bulmuş sonuçlar ise 2 Aralık'ta ilan edilmişti. Şimdi gözler 14 Ocak'ta...
AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
AÖF soruları ve cevapları Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı.