Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında yapıldı. YÖK'ün vizeler online olacak açıklamasından sonra açık öğretim sınavları da yüz yüze değil; online olarak gerçekleştirildi. AÖF soru ve cevapları yayınladı mı?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Adaylara AÖF sınavlarında her ders için 20 soru ve 30 dakika süre veriliyor. Sınav sistemi 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan 2023 günlerinde Türkiye saati ile 00.00 ve 23.30 saatleri arasında aktif olarak kullanılıyor.

Online olarak gerçekleştirilen AÖF vize sınav sorularını ve cevaplarını başkasıyla paylaşmak, kopyalamak ve yayımlamak sınavın geçersiz olmasına neden oluyor. AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.







