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AÖF sınav giriş yerleri açıkladı: AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF bahar yarı yılı ara sınavı 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınavları öncesinde binlerce açıköğretim öğrencisi 2022 AÖF sınav yerleri ve giriş belgesini sorguluyordu. AÖF'ten beklenen açıklama geldi. AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, AÖF sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF vize sınavları sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
AÖF

Uzaktan eğitim şartlarının iyileştirilmesi öğrenci sayısı artan açıköğretimde sınavlar artık yüz yüze yapılıyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle online yapılan AÖF sınavları, 2021-2022 sezonunda yüz yüze gerçekleştiriliyor. 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek AÖF sınavı giriş belgeleri yayınlandı.

AÖF ARA SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav (vize) giriş belgesi 25 Mart 2022 Cuma günü erişime açıldı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinde yayımlanacak. Giriş belgesi ve kimlik kartı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler bugün itibari ile Nisan ayı ilk haftasında yapılacak olan AÖF sınavı yerini öğrenebilir. AÖF giriş belgesi olmayanları giremeyeceği sınava dair sabah saat 9.30'da, öğleden sonra saat 14.00'da başlıyor.

AÖF SINAVI GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF ara sınavı 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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