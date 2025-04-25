AÖF VİZE SONUÇ EKRANI AKTİF EDİLDİ Mİ? Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi Vize sonuçları açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınav sonuçları henüz açıklanmamıştır. 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının, genellikle sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması beklenmektedir. Bu doğrultuda, sonuçların Mayıs ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülmektedir.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları açıklanmadı. Anadolu Üniversitesi’nden ise AÖF bahar sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak Açıköğretim iktisat ve işletme fakültesi sınavları genellikle 2 hafta içerisinde açıklanacak.

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar Dönemi vize sonuçları "aosogrenci.anadolu.edu.tr​" ekranı üzerinden sorgulanacak.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.