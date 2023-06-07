|
Özgün

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi dönem sonu sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından yaz okulu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. AÖF yaz okulu tarihlerinin anı sıra AÖF Yaz Okulu kayıt şartları da merak edilenler arasında yerini aldı. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu ne zaman başlayacak? AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler? İşte detaylar.

15:30 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖF yaz okulu tarihi

AÖF yaz okulu tarihi

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yapılmıyor. Peki,
yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

3 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 7 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

2023 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtları 03-07 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. 7 haftalık yaz okulu 3 Temmuz'da başlayacak ve 19 Ağustos'ta sürecek. Yedi haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir, başvuru şartları neler?

AÖF yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileyen-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt olabilir.

Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri de yaz okulunda seçebilir.

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek.

AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptırabilir?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

Yaz Okulu Sınav Merkez Tercih tarihleri ne zamandır?

İlgili dönemin ilgili sınav merkez değişikliğini akademik takvimde yer alan tarihler arasında yapmanız gerekmektedir. Tercih tarihinden sonra hiçbir şekilde sınav merkezi değişikliği yapılmamaktadır.

Yaz Okulu sınavı tek oturum mu olacaktır?

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II dersleri Yaz Okulu kapsamında mıdır?

Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II dersleri Yaz Okulu kapsamında yer almaz.

urum Uygulamaları dersi için muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı var mıdır?

Kurum Uygulamaları dersi için muafiyet yoktur ve yaz okulu kapsamında yer almaz.

Uygulama derslerinde Yaz Okulu sınavı hakkı var mıdır?Uygulama dersleri için öğrencinin muafiyet ve yaz okulu sınav hakkı yoktur.

Yaz Okulu Sınavı bütün illerde düzenleniyor mu?

Yaz Okulu sınavları öğrenci kılavuzunda belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

#AÖF
#AÖF yaz okulu
#AÖF yaz okulu tarihi
#AÖF kayıt tarihleri
#Açık öğretim fakültesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?