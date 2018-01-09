aof.anadolu.edu.tr giriş! AÖF sınav giriş yerleri belgesi çıkarma!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. 2018 güz dönemi AÖF final sınavı giriş belgesine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sınava girebilmeniz için gerekli olan "Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik" (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) belgelerinizi sınava gitmeden önce mutlaka hazırlayın.
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi final sınavları 13-14 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınav soruları ve cevap anahtarı 1 hafta sonra açıklanacak. AÖF final sınav sonuçları ise; 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF Bahar dönemi ara sınavı 14-15 Nisan 2018 tarihleri arasında, Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise; 02-03 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
AÖF'DE GEÇİLEMEYEN DERSLER NE OLACAK?
AÖF yeni ders sisteminde seni 2 döneme ayrılıyor. 1. dönemde alınan ancak kalınan bir ders gelecek sene 1. dönem içerisinde, 2. dönemde alınan ancak kalınan ders yine gelecek yıl 2. dönem içerisinde alınabilecektir. Yeni sistem ile geçtiğimiz senelerde 1 Vize + 1 Final olarak yapılan sınavlar artık her dönemde 1 Vize + 1 Final olarak yapılıyor. Bu durum da senede 2 kere Vize + 2 Kere final sınavına giriliyor.
Bu vize ve finaller geçmişteki gibi vize%30 ve Final%70 olacak şekilde değerlendirmeye alınarak ortalama hesaplanıyor. Not Harfsel Olarak sisteme giriliyor. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.
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